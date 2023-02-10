دراسة... تخفيض عدد السعرات الحرارية قد يجعلكم أصغر سنًا!

دراسة... تخفيض عدد السعرات الحرارية قد يجعلكم أصغر سنًا!



توصلت دراسة نُشرت في مجلة Nature Aging، إلى أن تخفيض عدد السعرات الحرارية بنسبة 25 في المئة قد يجعلكم تبدون أصغر سناً.



وكشف الباحثون في الدراسة أن الأشخاص الذين يخفضون عدد السعرات الحرارية قد يقللون من خطر الوفاة المبكرة تماماً مثل الإقلاع عن التدخين.



ومن المعروف أن تخفيض السعرات الحرارية أمر صحي للغاية، وعادةً ما تقام الدراسات حول أهميته بالنسبة للأشخاص الذين يعانون السمنة أو المشاكل الصحية، لكن هذه هي أول دراسة تعنى بأهمية تخفيض عدد السعرات الحرارية لدى الأشخاص الأصحاء وغير البدناء.



وفي سياق آخر، توصلت دراسة إلى أن العقار المضاد للالتهابات يجعل الدم يتقدم في العمر مرة أخرى.



ويقول مؤلفو الدراسة إن هذا يرجع إلى أن اثنين من الاختبارات عبارة عن لقطات من العمر البيولوجي، بدلاً من قياس معدل شيخوخة الأشخاص بمرور الوقت.



وتشير الدراسات السابقة إلى أن بطء معدل الشيخوخة بنسبة 2 إلى 3 في المئة يخفض من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 10 إلى 15 في المئة. ولذلك، يقول المؤلفون، إن النظام الغذائي لخفض السعرات الحرارية لمدة عامين يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الصحة.