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دراسة... التعرض للهواء الملوث يزيد من خطر الإصابة بالقلق أو الاكتئاب

صحة وتغذية
2023-02-12 | 09:13
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دراسة... التعرض للهواء الملوث يزيد من خطر الإصابة بالقلق أو الاكتئاب
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دراسة... التعرض للهواء الملوث يزيد من خطر الإصابة بالقلق أو الاكتئاب

دراسة... التعرض للهواء الملوث يزيد من خطر الإصابة بالقلق أو الاكتئاب

تشير دراسة نشرت في مجلة JAMA Psychiatry، إلى أن الهواء الذي نتنفسه يمكن أن يؤثر على صحتنا العقلية والجسدية. وأن التلوث الناجم عن السيارات والصناعات الثقيلة وحرائق الغابات يساهم في زيادة هرمونات التوتر وقد يؤدي الى الاكتئاب أو القلق.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الأقل تعرضًا لتلوث الهواء كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب أو القلق.

ونظرت دراسة أخرى في الولايات المتحدة في قدرة الناس على اتخاذ القرارات بعد تعرضهم للضباب الدخاني. ووجدت أنهم أقل عرضة لاتخاذ قرار بشأن مصلحتهم الذاتية بعد التعرض.

ومن أجل الحد من التعرض للهواء الملوث، أشارت الدراسة الى أنه عليكم الابتعاد عن الطرقات المزدحمة التي قد تعرضكم الى استنشاق هواء السيارات الملوث، كما أكّدت على أهمية تصفية الهواء الداخلي للتخلص من الهواء الملوث داخل الغرفة.
 

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صحة وتغذية

دراسة

الهواء الملوث

القلق

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