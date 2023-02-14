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بعد وفاة 9 أشخاص... منظمة الصحة العالمية تؤكد تفشي فيروس "ماربورغ" شديد العدوى في غينيا الاستوائية
صحة وتغذية
2023-02-14 | 06:38
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بعد وفاة 9 أشخاص... منظمة الصحة العالمية تؤكد تفشي فيروس "ماربورغ" شديد العدوى في غينيا الاستوائية
منظمة الصحة العالمية تؤكد تفشي فيروس "ماربورغ" شديد العدوى في غينيا الاستوائية
أكّدت منظمة الصحة العالمية وفاة 9 أشخاص بسبب فيروس ماربورغ في مقاطعة كي نتيم في غينيا الاستوائية، إضافة الى 16 حالة أخرى مشتبه بها حتى الآن. وتم حجر نحو 200 شخص لمنع تفشي حالات جديدة في البلاد.
ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن الفيروس المسبب للحمى النزفية والمشابه لفيروس "إيبولا" شديد الضراوة ويصل معدل الوفيات فيه إلى 88 في المئة.
وكانت حكومة غينيا الاستوائية قد أكدت في بيان عن أول انتشار لفيروس ماربورغ يوم الاثنين بعد أن ثبتت إصابة 9 أشخاص بالفيروس.
وأوضح البيان أنه تم نشر الفرق المتقدمة في المديريات المتضررة لتعقب المخالطين للمصابين وعزل وتقديم الرعاية الطبية لمن تظهر عليهم أعراض المرض. كما سهلت السلطات المشرفة شحن القفازات المختبرية لفحص العينات بالإضافة إلى مجموعة واحدة من معدات الحمى النزفية الفيروسية، والتي تشمل معدات الوقاية الشخصية التي يمكن أن يستخدمها ما لا يقل عن 500 عامل صحي.
وتنشر منظمة الصحة العالمية خبراء الطوارئ الصحية في علم الأوبئة، وإدارة الحالات، والوقاية من العدوى، والمختبرات، والاتصال بالمخاطر لدعم جهود الاستجابة الوطنية وتأمين التعاون المجتمعي في مكافحة تفشي المرض.
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
منظمة الصحة العالمية
فيروس "ماربورغ"
غينيا الاستوائية
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