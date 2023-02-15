دراسة... هل من صلة بين تناول السكر وإرتفاع خطر أمراض القلب والأوعية الدموية؟

دراسة... هل من صلة بين تناول السكر وإرتفاع خطر أمراض القلب والأوعية الدموية؟



توصلت دراسة جديدة نُشرت في مجلة "بي أم سي ميديسن" إلى أن تناول الكثير من السكريات المضافة، المعروفة بالسكريات الحرة، قد لا يسبب ضررًا سريعاً، لكنه قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



والسكريات الحرة هي تلك التي تضاف أثناء تناول الأطعمة، كسكر المائدة والمحليات الأخرى. وتتواجد هذه الأنواع من السكريات في العصائر والعسل والمعجنات والمنتجات المختلفة، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأميركية.



وأفادت الدراسة أنه كلما زادت كمية السكريات الحرة التي يتم تناولها، كلما ازدادت مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.



وبدورهم، إقترح العلماء المشرفون على الدراسة استبدال السكريات الحرة بالسكريات غير الحرة الموجودة بشكل طبيعي في الفواكه والخضروات بهدف تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.