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عمره 19 عامًا... أصغر مريض في العالم يتم تشخيص إصابته بالألزهايمر
صحة وتغذية
2023-02-17 | 06:58
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عمره 19 عامًا... أصغر مريض في العالم يتم تشخيص إصابته بالألزهايمر
أصغر مريض في العالم يتم تشخيص إصابته بالألزهايمر
أصبح الشاب الصيني البالغ من العمر 19 عامًا، أصغر مريض في العالم يتم تشخيص إصابته بمرض الألزهايمر.
وكان الشاب، والذي يُعتقد أنه من بكين، يعاني أعراضاً لمدّة عامين، بما في ذلك فقدان الذاكرة وصعوبة التركيز وردود الفعل المتأخرة وصعوبات القراءة.
وخلال الوقت الذي زار فيه الأطباء في جامعة العاصمة الطبية في بكين، لم يستطع حتى تذكر ما تناوله على العشاء في اليوم السابق واضطر إلى ترك المدرسة الثانوية في السنة.
وكشفت الاختبارات والفحوصات أن هناك منطقة من الدماغ، التي تلعب دورًا في الإدراك، قد تقلصت. كما ظهر تلف في الفص الصدغي ومستويات مرتفعة من بروتين يسمى تاو، وكلاهما من السمات المميزة لمرض ألزهايمر.
وكان الأطباء الذين نشروا تقرير الحالة الشهر الماضي في حيرة عندما اكتشفوا أنه ليس لديه تاريخ عائلي أو الطفرة الجينية التي توجد عادة في مرضى ألزهايمر الصغار جدًا.
والجدير بالذكر أن هناك أكثر من طفرة جينية يمكن أن تؤكد تشخيص مرض ألزهايمر في وقت مبكر وهي بريسنيلين 1 وبريسنيلين 2 والبروتين السلائف. وتسبّب هذه الطفرات إنتاجًا مفرطًا لجزء البروتين السام المسمى ببتيد أميلويد بيتا، وهو مقدمة لصفائح الأميلويد التي تميز مرض الزهايمر.
ويصيب مرض ألزهايمر عادةً الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر. وتشكّل التشخيصات قبل سن 65 عامًا نحو 5 إلى 10 في المئة من جميع حالات مرض الألزهايمر.
وكان أصغر شخص تم تشخيص إصابته بمرض الزهايمر في السابق، يبلغ من العمر 21 عامًا ولديه طفرة جينية.
مصدر
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