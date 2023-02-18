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الإنسان يحتاج الى المزيد من النوم في الشتاء!

صحة وتغذية
2023-02-18 | 08:26
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الإنسان يحتاج الى المزيد من النوم في الشتاء!
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الإنسان يحتاج الى المزيد من النوم في الشتاء!

الإنسان يحتاج الى المزيد من النوم في الشتاء

كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة "Frontiers in Neuroscience" أن الإنسان يحتاج إلى المزيد من النوم خلال الأشهر الباردة.

ووجد تحليل الأشخاص الذين خضعوا للدراسات أن الناس يحصلون على المزيد من نوم حركة العين السريعة (REM) في الشتاء. لذا، بدا إجمالي وقت النوم في الشتاء أطول بحوالي ساعة من فصل الصيف.

وقال مؤلف الدراسة، الدكتور ديتر كونز: "بشكل عام، تحتاج المجتمعات إلى تعديل عادات النوم بما في ذلك المدة والتوقيت حسب الموسم، أو تعديل مواعيد المدرسة والعمل وفقًا لاحتياجات النوم الموسمية".

وفي حين يقرّ الباحثون بأن النتائج بحاجة إلى التحقق من صحتها لدى الأشخاص الذين لا يعانون صعوبات في النوم، فإن التغيرات الموسمية قد تكون أكبر لدى الأشخاص الأصحاء.
 

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