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5 فوائد لممارسة الرياضة بانتظام... تعرفوا إليها!
صحة وتغذية
2023-02-23 | 10:23
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5 فوائد لممارسة الرياضة بانتظام... تعرفوا إليها!
5 فوائد لممارسة الرياضة بانتظام... تعرفوا إليها!
من الصعب تجاهل الفوائد الصحية لممارسة الرياضة بانتظام. فالجميع يستفيد من هذا الروتين، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو القدرة البدنية.
تعرفوا في ما يلي الى فوائد ممارسة الرياضة بانتظام:
- السيطرة على الوزن الزائد:
يمكن أن تساعد التمارين الرياضة في منع زيادة الوزن أو فقدان الوزن. وعندما تمارسون أي تمرين رياضي، فإنكم تحرقون السعرات الحرارية.
- محاربة أمراض القلب:
تعزز ممارسة الرياضة مستويات الكوليسترول الجيّد في الجسم، وتقلل من الدهون الثلاثية غير الصحية، مما يحافظ على تدفق الدم بسلاسة، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ويمكن أن تساعدكم ممارسة الرياضة أيضًا في تحسين الوظيفة الإدراكية وتقليل مخاطر الوفاة من جميع الأسباب.
- تحسين المزاج:
يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة في النادي أو المشي السريع على تحفيز المواد الكيميائية المختلفة في الدماغ والتي قد تجعلكم تشعرون بالسعادة والاسترخاء.
- المساعدة على النوم بشكل أفضل:
قد تساعدكم ممارسة الرياضة بشكل منتظم على النوم أسرع، والحصول على نوم أفضل وأعمق.
- تعزيز الطاقة في الجسم:
يمكن أن تحسّن ممارسة الرياضة بانتظام قوة العضلات وتزيد من قدرتكم على التحمل. فالتمارين الرياضية تعمل على توصيل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الأنسجة وتساعد نظام القلب والأوعية الدموية على العمل بكفاءة أكبر.
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
فوائد
الرياضة
الفوائد الصحية
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