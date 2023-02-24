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دراسة حديثة...النوم الجيد والمنتظم يضيف سنوات إلى حياتكم!

صحة وتغذية
2023-02-24 | 06:57
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دراسة حديثة...النوم الجيد والمنتظم يضيف سنوات إلى حياتكم!
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دراسة حديثة...النوم الجيد والمنتظم يضيف سنوات إلى حياتكم!

دراسة حديثة...النوم الجيد والمنتظم يضيف سنوات إلى حياتكم!

 توصّلت دراسة حديثة قام بها الدكتور فرانك تشيان من جامعة هارفارد إلى أنّ النّوم الجيد والمنتظم قد يضيف نحو 5 سنوات إلى متوسط العمر المتوقّع للرجل ونحو سنتين ونصف لمتوسط عمر المرأة.

وقال تشيان: "إذا تمكنا من تحسين نوعية النوم بشكل عام، وتحديد اضطرابات النوم بشكل خاص، فقد نكون قادرين على منع حالات الوفيات المبكرة".

إليكم في ما يلي العادات التي يتوجب إتباعها للحصول على نوم أفضل، وبالتالي على حياة أطول وفقًا للدراسة:

أولًا: تأكدوا من الحصول على 7 أو 8 ساعات متواصلة من النوم المريح كل ليلة. 

ثانيًا: تأكدوا من أن غرفة نومكم مريحة وبعيدة عن الضوضاء والازعاج وتجنّبوا شرب الكحول قبل النوم مباشرةً.

ثالثًا: امتنعوا عن التعرّض للضوء قبل نحو ساعة من النوم. ويمكن لتمارين التأمل واليوغا أن تكون مفيدة.

رابعاً: من المهم الذهاب إلى الفراش في الوقت نفسه في الليل والاستيقاظ في الوقت نفسه في الصباح حتّى في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد.

خامسًا: خذوا حماماً دافئًا للإسترخاء قبل النوم.
 

صحة وتغذية

منوعات

دراسة

النوم

سنوات

حياة

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