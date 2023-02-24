الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دراسة حديثة...النوم الجيد والمنتظم يضيف سنوات إلى حياتكم!
صحة وتغذية
2023-02-24 | 06:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
دراسة حديثة...النوم الجيد والمنتظم يضيف سنوات إلى حياتكم!
دراسة حديثة...النوم الجيد والمنتظم يضيف سنوات إلى حياتكم!
توصّلت دراسة حديثة قام بها الدكتور فرانك تشيان من جامعة هارفارد إلى أنّ النّوم الجيد والمنتظم قد يضيف نحو 5 سنوات إلى متوسط العمر المتوقّع للرجل ونحو سنتين ونصف لمتوسط عمر المرأة.
وقال تشيان: "إذا تمكنا من تحسين نوعية النوم بشكل عام، وتحديد اضطرابات النوم بشكل خاص، فقد نكون قادرين على منع حالات الوفيات المبكرة".
إليكم في ما يلي العادات التي يتوجب إتباعها للحصول على نوم أفضل، وبالتالي على حياة أطول وفقًا للدراسة:
أولًا: تأكدوا من الحصول على 7 أو 8 ساعات متواصلة من النوم المريح كل ليلة.
ثانيًا: تأكدوا من أن غرفة نومكم مريحة وبعيدة عن الضوضاء والازعاج وتجنّبوا شرب الكحول قبل النوم مباشرةً.
ثالثًا: امتنعوا عن التعرّض للضوء قبل نحو ساعة من النوم. ويمكن لتمارين التأمل واليوغا أن تكون مفيدة.
رابعاً: من المهم الذهاب إلى الفراش في الوقت نفسه في الليل والاستيقاظ في الوقت نفسه في الصباح حتّى في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد.
خامسًا: خذوا حماماً دافئًا للإسترخاء قبل النوم.
مصدر
صحة وتغذية
منوعات
دراسة
النوم
سنوات
حياة
التالي
ما هي فوائد مشروب القرفة؟
5 فوائد لممارسة الرياضة بانتظام... تعرفوا إليها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-02-03
دراسة تكشف الموسيقى الأكثر استماعاً قبل النوم... ليست الكلاسيكية الهادئة!
علوم وتكنولوجيا
2023-02-03
دراسة تكشف الموسيقى الأكثر استماعاً قبل النوم... ليست الكلاسيكية الهادئة!
0
صحة وتغذية
2023-01-29
دراسة تعيد النظر بدور "هرمون الحب" في سلوكيات حياتية
صحة وتغذية
2023-01-29
دراسة تعيد النظر بدور "هرمون الحب" في سلوكيات حياتية
0
أخبار دولية
2022-12-06
الحكم على نائبة الرئيس الأرجنتيني بالسجن ست سنوات ومنعها من تولي مناصب رسمية مدى الحياة
أخبار دولية
2022-12-06
الحكم على نائبة الرئيس الأرجنتيني بالسجن ست سنوات ومنعها من تولي مناصب رسمية مدى الحياة
0
اخبار البرامج
2023-02-23
عنفٌ جسدي وحياةٌ مهددة يوميًا... رباب تروي قصتها في أحمر بالخط العريض!
اخبار البرامج
2023-02-23
عنفٌ جسدي وحياةٌ مهددة يوميًا... رباب تروي قصتها في أحمر بالخط العريض!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
10:23
ما هي فوائد مشروب القرفة؟
صحة وتغذية
10:23
ما هي فوائد مشروب القرفة؟
0
صحة وتغذية
2023-02-23
5 فوائد لممارسة الرياضة بانتظام... تعرفوا إليها!
صحة وتغذية
2023-02-23
5 فوائد لممارسة الرياضة بانتظام... تعرفوا إليها!
0
منوعات
2023-02-21
ثالث شفاء من فيروس نقص المناعة البشرية بعد خضوع المريض لعملية زرع نخاع عظمي
منوعات
2023-02-21
ثالث شفاء من فيروس نقص المناعة البشرية بعد خضوع المريض لعملية زرع نخاع عظمي
0
صحة وتغذية
2023-02-21
دراسة تكشف... كيف يؤثر العمل لـ4 أيام في الأسبوع على رفاهية الموظف؟
صحة وتغذية
2023-02-21
دراسة تكشف... كيف يؤثر العمل لـ4 أيام في الأسبوع على رفاهية الموظف؟
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-01-29
الثلوج على الأبواب... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
2023-01-29
الثلوج على الأبواب... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة
0
خبر عاجل
2023-02-22
المرصد الاوروبي المتوسطي: هزة ارضية بقوة ٤.٢ قبالة الساحل الجنوبي للبنان
خبر عاجل
2023-02-22
المرصد الاوروبي المتوسطي: هزة ارضية بقوة ٤.٢ قبالة الساحل الجنوبي للبنان
0
منوعات
2023-02-22
معدلات البدانة تشهد ارتفاعاً مطرداً لدى الشباب في فرنسا
منوعات
2023-02-22
معدلات البدانة تشهد ارتفاعاً مطرداً لدى الشباب في فرنسا
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-22
هزات عدة شعر بها اللبنانيون في اليومين الماضيين
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-22
هزات عدة شعر بها اللبنانيون في اليومين الماضيين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:37
مبادرة سلامٍ من الصين لحل الازمة الروسية الاوكرانية.. فما هي بنودُها؟
تقارير نشرة الاخبار
06:37
مبادرة سلامٍ من الصين لحل الازمة الروسية الاوكرانية.. فما هي بنودُها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
06:36
عام من الحرب الروسية الأوكرانية.. ماذا في المستجدات؟
تقارير نشرة الاخبار
06:36
عام من الحرب الروسية الأوكرانية.. ماذا في المستجدات؟
0
أخبار لبنان
06:35
قعقور تحذّر من انهيار التعليم في لبنان بسبب غياب الشفافية والرقابة
أخبار لبنان
06:35
قعقور تحذّر من انهيار التعليم في لبنان بسبب غياب الشفافية والرقابة
0
تقارير نشرة الاخبار
06:33
المصارف تعلق اضرابها بعد اجتماع مع ميقاتي
تقارير نشرة الاخبار
06:33
المصارف تعلق اضرابها بعد اجتماع مع ميقاتي
0
تقارير نشرة الاخبار
06:32
منتخب لبنان لكرة السلة يخسر مباراته.. اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
06:32
منتخب لبنان لكرة السلة يخسر مباراته.. اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
صليبا وخلف "مستمران في معركتهما من داخل المجلس"
تقارير نشرة الاخبار
14:16
صليبا وخلف "مستمران في معركتهما من داخل المجلس"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
الحرب الأوكرانية - الروسية لن تنتهي بنصر وخسارة
تقارير نشرة الاخبار
14:10
الحرب الأوكرانية - الروسية لن تنتهي بنصر وخسارة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
أول حوار استراتيجي بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
14:07
أول حوار استراتيجي بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
لقاء وزير الخارجية الايرانية بالمسؤولين العراقيين... ماذا بعد؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
لقاء وزير الخارجية الايرانية بالمسؤولين العراقيين... ماذا بعد؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
مقدمة نشرة الاخبار
13:18
المصارف توجه رسالة إيجابية للمودعين
مقدمة نشرة الاخبار
13:18
المصارف توجه رسالة إيجابية للمودعين
2
أخبار لبنان
04:02
وفاة ثلاثة طلاب بحادث سير فجراً
أخبار لبنان
04:02
وفاة ثلاثة طلاب بحادث سير فجراً
3
أخبار لبنان
03:35
جدول جديد بأسعار المحروقات..
أخبار لبنان
03:35
جدول جديد بأسعار المحروقات..
4
امن وقضاء
12:01
مجلس القضاء الاعلى يدعو ميقاتي ومولوي للرجوع عن قرارين
امن وقضاء
12:01
مجلس القضاء الاعلى يدعو ميقاتي ومولوي للرجوع عن قرارين
5
اقتصاد
06:26
جمعية المصارف تعلّق الإضراب لمدة أسبوع
اقتصاد
06:26
جمعية المصارف تعلّق الإضراب لمدة أسبوع
6
امن وقضاء
07:12
الأمن العام: اعتبارا من ٦-٣-٢٠٢٣ تقبّل طلبات المواطنين للإستحصال على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق على أن تنجز بمهلة ٢٥ يوما
امن وقضاء
07:12
الأمن العام: اعتبارا من ٦-٣-٢٠٢٣ تقبّل طلبات المواطنين للإستحصال على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق على أن تنجز بمهلة ٢٥ يوما
7
أخبار لبنان
06:19
جامعة البلمند نعت ثلاثة من طلابها قضوا اثر حادث سير مروع في شكا
أخبار لبنان
06:19
جامعة البلمند نعت ثلاثة من طلابها قضوا اثر حادث سير مروع في شكا
8
أخبار لبنان
00:51
العثور على 3 جثث في داريا
أخبار لبنان
00:51
العثور على 3 جثث في داريا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store