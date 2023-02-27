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ما هي فوائد خل التفاح؟

صحة وتغذية
2023-02-27 | 09:36
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ما هي فوائد خل التفاح؟
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ما هي فوائد خل التفاح؟

فوائد خل التفاح

يتمتّع خل التفاح بفوائد عديدة ومهمة للجسم. ما هي؟

- تنظيم مستويات السكر في الدم: تعد قدرة خل التفاح على المساعدة في الحفاظ على نسبة السكر في الدم طبيعية واحدة من الفوائد المهمة لخل. وفي إحدى الدراسات الصغيرة، وجد أن استهلاك الخل يقلّل نسبة السكر في الدم بمعدل 31 في المئة بعد تناول الخبز الأبيض. وتشير دراسة نُشرت في مجلة Diabetes Care إلى أن تناول الخل ساعد بشكل كبير في تحسين حساسية الأنسولين بنسبة تصل إلى 34 في المئة لدى المصابين بداء السكري من النوع 2 أو مقاومة الأنسولين. 

- تعزيز فقدان الوزن: أوصى خبراء اللياقة البدنية وخبراء الصحة الطبيعية باتباع نظام غذائي يحتوي على خل التفاح للمساعدة في إنقاص الوزن غير المرغوب فيه بسرعة. وهناك عدد كبير من الأبحاث التي تؤكد فوائد خل التفاح لفقدان الوزن. وفي إحدى الدراسات، أدى تناول ملعقتين كبيرتين فقط من خل التفاح يوميًا على مدار 12 أسبوعًا إلى فقدان نحو 1.8 كيلوغرامات من الوزن بدون أي تعديلات أخرى على النظام الغذائي أو نمط الحياة. وتشير الدراسات إلى أن خل التفاح قد يزيد أيضًا من الشعور بالشبع، مما قد يساعد في تقليل فقدان الوزن.

- تخفيض نسبة الكوليسترول: يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى إجهاد قلبكم، مما يضطره إلى العمل بجدية أكبر لدفع الدم في جميع أنحاء الجسم. ويمكن لخل التفاح أن يعزز صحة القلب من خلال المساعدة في الحفاظ على انخفاض نسبة الكوليسترول. وإلى جانب تضمين ملعقة كبيرة أو اثنتين من خل التفاح في نظامكم الغذائي كل يوم، تشمل الطرق الأخرى لتخفيض مستويات الكوليسترول السريع تقليل تناول السكر والكربوهيدرات المكررة. 
- تحسين صحة الجلد: خل التفاح لا يؤثر فقط على صحتكم الداخلية،إذ ثبت أنه يعالج حب الشباب ويقلل من الندوب. وغالبًا ما تساهم سلالات معينة من البكتيريا في ظهور حب الشباب. ويشتهر الخل بخصائصه المضادة للبكتيريا، وقد ثبت أنه فعّال ضد العديد من سلالات البكتيريا الضارة. ويحتوي أيضًا على مكونات محددة ثبت أنها تمنع ظهور حب الشباب.
 

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