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الوجبات الصحية تلقى رواجًا في السعودية الساعية إلى خفض معدلات السمنة
صحة وتغذية
2023-03-01 | 06:06
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الوجبات الصحية تلقى رواجًا في السعودية الساعية إلى خفض معدلات السمنة
الوجبات الصحية تلقى رواجًا في السعودية الساعية إلى خفض معدلات السمنة
عوضًا عن تناول الكبسة بالأرز المشبع بالدهون مع زملائه في مقر العمل، بات السعودي عاصم الشمري البالغ 28 عاماً يسير إلى مطعم قريب لتناول وجبة صحية، في توجّه جديد في المملكة التي تعاني من معدل سمنة ضمن الأعلى عالميًا.
ولطالما عُرف عن السعوديين ولعهم بالأكل الدسم المصحوب بكميات كبيرة من الأرز، وهو ما تسبب في كون واحد من كل 5 سعوديين مصاباً بالسمنة، بحسب دراسة متعمقة للبنك الدولي صدرت في 2022، صنفت المشكلة بأنها "مقلقة".
ولعقود كانت حياة السعوديين موزعة بين المطاعم والمراكز التجارية في وقت كان الطعام أبرز أوجه الترفيه في المملكة.
وبحسب إحصاءات وزارة الصحة السعودية لعام 2020، يعاني 31 في المئة من السعوديين من زيادة في الوزن، فيما تخطى 28,7 في المئة الوزن وأصبحوا بدناء فعليًا.
وأطلقت الوزارة برنامجًا وطنيًا "لمكافحة السمنة"، كما ألزمت المطاعم في 2019 بوضع السعرات الحرارية على محتويات قوائم الطعام للتوعية بضرورة محاربة الوزن الزائد.
وتنتشر مطاعم الوجبات السريعة في كل مكان في السعودية، حيث لم يكن من السهل قبل سنوات قليلة تناول وجبة صحية قليلة الدسم خارج المنزل.
لكنّ مطاعم الأكل الصحي باتت تزاحمها الآن، بل وأجبرت مطاعم الوجبات السريعة على تقديم وجبات "للرشاقة".
وانتشرت شركات ومطاعم تعد وجبات صحية وسلطة جاهزة ومشروبات بدون سكر يمكن أن ترسلها للمشتركين في أماكن عملهم.
ويدفع الإقبال الكبير والمتزايد على الأكل الصحي المطاعم إلى توسعة نطاق عملها.
وتحتلّ دول الخليج عمومًا مواقع متقدّمة في مؤشّرات البدانة العالمية. وأظهرت دراسة أجريت في 2020 في الكويت أنّ بدانة الأطفال في الدولة الخليجية تتراوح بين 35 و40 في المئة.
وحلّت السعودية في المرتبة الـ17 لجهة تفشي السمنة حسب التصنيف الدولي لمرصد السمنة العالمي مباشرة بعد جارتيها الكويت وقطر.
وبدءاً من العام الدراسي الحالي، قرّرت وزارة الصحة السعودية منع بيع المشروبات الغازية في المدارس.
وأقرّت استشارية الصحة العامة لمياء البراهيم بأنّ "السمنة مشكلة صحية عالية" في السعودية، لكنّها أشارت إلى أنه "ملاحظ جدًا حاليًا زيادة الوعي الصحي بالنسبة لجيل الشباب" لجهة الطعام والرياضة.
وقد شرعت السلطات في 2019 في تشييد مسار رياضي يقطع العاصمة الرياض من شرقها إلى غربها بطول 135 كيلومتراً في مسعى لتشجيع رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية، فيما أطلقت الهيئة العامة للرياضة للجميع في 2022 ماراثوناً شارك مئات السعوديين والأجانب في نسخته الثانية مطلع شباط الفائت.
كما تضاعفت أعداد أندية اللياقة البدنية للرجال والنساء في مختلف أحياء الرياض، وعادة ما تجاورها مطاعم للأكل الصحي تستهدف الشباب المهتمين بنمط الحياة الصحي.
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الوجبات الصحية
السعودية
معدلات السمنة
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