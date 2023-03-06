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دراسة... النظام الغذائي "الشبيه بحمية الكيتو" قد يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب
صحة وتغذية
2023-03-06 | 04:26
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دراسة... النظام الغذائي "الشبيه بحمية الكيتو" قد يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب
دراسة... النظام الغذائي "الشبيه بحمية الكيتو" قد يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب
أظهرت دراسة جديدة أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون "شبيه بالكيتو" قد يكون مرتبطًا بمستويات أعلى من الكوليسترول "الضار" ما يضاعف مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتبعون نظام LCHF الغذائي لديهم مستويات أعلى من البروتين الدهني منخفض الكثافة.
وقال الباحثون في البيان إن دراستهم "يمكن أن تظهر فقط ارتباطًا بين النظام الغذائي وزيادة خطر حدوث إصابات قلبية، من دون الكشف عن أي علاقة سببية".
ونظرت الدراسة أيضًا في التأثير طويل الأمد لاتباع النظام الغذائي، بخاصةٍ وأنّ معظم الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا شبيهًا بالكيتو يميلون إلى اتباعه بشكل متقطع ولفترات زمنية قصيرة.
مصدر
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صحة وتغذية
دراسة
النظام الغذائي
الكيتو
أمراض القلب
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