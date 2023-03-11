إليكم أفضل 4 مصادر نباتية للأوميغا 3

إليكم أفضل 4 مصادر نباتية للأوميغا 3



يعتقد الكثير من الناس أنه لا يمكن العثور على الأوميغا 3 إلا في مصادر غير نباتية مثل الأسماك الدهنية. إلّا أن هناك أطعمة نباتية عدّة تحتوي على أحماض الأوميغا 3 المفيدة لصحة الإنسان.



إليكم في ما يلي أفضل 4 مصادر نباتية للأوميغا 3:



- بذور الشيا: تعد بذور الشيا مصدرًا رائعًا للأوميغا 3، فضلاً عن كونها غنية بالبروتين والألياف. ويمكن إضافة هذه البذور بسهولة في الوجبات كالسلطات والعصائر.



- الجوز: تعتبر المكسرات مصدراً مهماً للدهون الصحية، بما في ذلك أحماض الأوميغا 3 الدهنية. كما أنها عنصر شائع في العديد من الخلطات.



- فول الصويا الأخضر: يحتوي فول الصويا الأخضر على الأوميغا 3. ويمكن إضافته إلى نظامكم الغذائي مع مصادر نباتية أخرى. استمتعوا به في الأطباق أو تناولوا هذه الحبوب مع الوجبات الخفيفة.



- الفاصوليا: لا تحتوي الفاصوليا على كمية كبيرة من الأوميغا 3. ولكن نظرًا لأنها مكون يمكن استخدامه في العديد من الوصفات، فهي طريقة سهلة لزيادة تناول الأوميغا 3.