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إليكم أفضل 4 مصادر نباتية للأوميغا 3

صحة وتغذية
2023-03-11 | 03:56
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إليكم أفضل 4 مصادر نباتية للأوميغا 3
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إليكم أفضل 4 مصادر نباتية للأوميغا 3

إليكم أفضل 4 مصادر نباتية للأوميغا 3

يعتقد الكثير من الناس أنه لا يمكن العثور على الأوميغا 3 إلا في مصادر غير نباتية مثل الأسماك الدهنية. إلّا أن هناك أطعمة نباتية عدّة تحتوي على أحماض الأوميغا 3 المفيدة لصحة الإنسان.

إليكم في ما يلي أفضل 4 مصادر نباتية للأوميغا 3:

- بذور الشيا: تعد بذور الشيا مصدرًا رائعًا للأوميغا 3، فضلاً عن كونها غنية بالبروتين والألياف. ويمكن إضافة هذه البذور بسهولة في الوجبات كالسلطات والعصائر. 

- الجوز: تعتبر المكسرات مصدراً مهماً للدهون الصحية، بما في ذلك أحماض الأوميغا 3 الدهنية. كما أنها عنصر شائع في العديد من الخلطات.

- فول الصويا الأخضر: يحتوي فول الصويا الأخضر على الأوميغا 3. ويمكن إضافته إلى نظامكم الغذائي مع مصادر نباتية أخرى. استمتعوا به في الأطباق أو تناولوا هذه الحبوب مع الوجبات الخفيفة.

- الفاصوليا: لا تحتوي الفاصوليا على كمية كبيرة من الأوميغا 3. ولكن نظرًا لأنها مكون يمكن استخدامه في العديد من الوصفات، فهي طريقة سهلة لزيادة تناول الأوميغا 3.
 

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صحة وتغذية

مصادر

نباتية

أوميغا 3

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