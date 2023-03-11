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إليكم أفضل 4 مصادر نباتية للأوميغا 3
صحة وتغذية
2023-03-11 | 03:56
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إليكم أفضل 4 مصادر نباتية للأوميغا 3
إليكم أفضل 4 مصادر نباتية للأوميغا 3
يعتقد الكثير من الناس أنه لا يمكن العثور على الأوميغا 3 إلا في مصادر غير نباتية مثل الأسماك الدهنية. إلّا أن هناك أطعمة نباتية عدّة تحتوي على أحماض الأوميغا 3 المفيدة لصحة الإنسان.
إليكم في ما يلي أفضل 4 مصادر نباتية للأوميغا 3:
- بذور الشيا: تعد بذور الشيا مصدرًا رائعًا للأوميغا 3، فضلاً عن كونها غنية بالبروتين والألياف. ويمكن إضافة هذه البذور بسهولة في الوجبات كالسلطات والعصائر.
- الجوز: تعتبر المكسرات مصدراً مهماً للدهون الصحية، بما في ذلك أحماض الأوميغا 3 الدهنية. كما أنها عنصر شائع في العديد من الخلطات.
- فول الصويا الأخضر: يحتوي فول الصويا الأخضر على الأوميغا 3. ويمكن إضافته إلى نظامكم الغذائي مع مصادر نباتية أخرى. استمتعوا به في الأطباق أو تناولوا هذه الحبوب مع الوجبات الخفيفة.
- الفاصوليا: لا تحتوي الفاصوليا على كمية كبيرة من الأوميغا 3. ولكن نظرًا لأنها مكون يمكن استخدامه في العديد من الوصفات، فهي طريقة سهلة لزيادة تناول الأوميغا 3.
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
مصادر
نباتية
أوميغا 3
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