3 فوائد مذهلة لأخذ قيلولة بعد الظهر... تعرفوا إليها!

3 فوائد مذهلة لأخذ قيلولة بعد الظهر... تعرفوا إليها!



أثبتت دراسات عدّة أن أخذ قيلولة قصيرة مدتها 15 الى 20 دقيقة مفيدة لجسمكم وعقلكم. كما أنها تساعد أيضًا في تحسين الانتباه وتحسين الأداء المعرفي والمزاج.



إليكم في ما يلي أبرز 3 فوائد لأخذ قيلولة بعد الظهر.



- تحسين الذاكرة: أظهرت دراسة أجريت مؤخرًا أن المشاركين الذين أخذوا قيلولة بعد الظهر لمدة 20-30 دقيقة أظهروا تحسنًا في المهارات الإدراكية والذاكرة وأصبحوا أكثر يقظة.



- زيادة الإبداع: كشفت دراسات عدّة مرارًا وتكرارًا أن القيلولة لا تساعد على التعامل مع التوتر بشكل أفضل فحسب، بل تساعد على التركيز وتقوية الذاكرة وكذلك زيادة إبداعهم.



- زيادة قوة الإرادة: قد يجد عقلكم صعوبة في التركيز عندما تحرموا أنفسكم من النوم. ويمكن أن تساعد القيلولة القصيرة خلال منتصف النهار في تقليل التوتر واستعادة تركيزكم.