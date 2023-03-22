الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كيف يؤثر شهر رمضان على النوم؟ اعتمدوا هذه النصائح لتجنب الشعور بالتعب

صحة وتغذية
2023-03-22 | 09:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كيف يؤثر شهر رمضان على النوم؟ اعتمدوا هذه النصائح لتجنب الشعور بالتعب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
كيف يؤثر شهر رمضان على النوم؟ اعتمدوا هذه النصائح لتجنب الشعور بالتعب

أظهرت دراسة أن عادات الصيام لمدة 30 يومًا في رمضان يمكن أن تؤثر على أوقات الاستيقاظ والنوم لدى الصائم.
 
لذلك، قدّم موقع "ميرور" البريطاني 6 نصائح للنوم بشكل أفضل خلال شهر رمضان المبارك:
 
- اعتماد روتين ليلي جديد: للصائمين، عليكم إنشاء جدول جديد لوقت النوم ومحاولة الالتزام به أثناء شهر رمضان المبارك. في هذا الروتين الجديد، تأكدوا من الحصول على أطول فترة ممكنة من النوم بعد وجبة الإفطار، تحديد وقت للاستيقاظ وتناول الطعام، وإذا أمكن، العودة إلى النوم قبل أن تحتاجوا إلى الاستيقاظ للعمل.
 
وحاولوا أيضاً الحصول على أي فرص لأخذ قيلولة أثناء النهار. كما يمكنكم اعتماد الأنشطة الّتي تساعد على النوم، مثل قراءة كتاب.
 
- الابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية: أثبتت الدراسات أن النوم في غرفة مظلمة له فوائد كثيرة على النوم ويساعد الجسم في إنتاج الميلاتونين، ما يجعل الشخص يرغب في النوم. بالإضافة إلى ذلك، تم ربط الأجهزة الإلكترونية بـ"النوم القصير" و"النوم الرديء". لذلك، يجب نقل الأجهزة الإلكترونية إلى الجانب الآخر من الغرفة لتجنب تصفّح الهاتف ليلاً.
 
- الخروج إلى الهواء الطلق خلال النهار: إذا شعرتم بالتعب بسبب النوم المتأخر والاستيقاظ باكراً، فاخرجوا إلى الهواء الطلق. للضوء الطبيعي تأثير قوي على إيقاع الساعة البيولوجية، ويمكن أن يساعد الخروج الى الهواء الطلق، حتى لو لفترة قصيرة، على الشعور بمزيد من اليقظة أثناء النهار.
 
- الانتباه لنوعية الطعام خلال وجبة الإفطار: يتناول بعض الناس خلال وجبة الإفطار بعد غروب الشمس، بعض الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية ونسبة كبيرة من السكر. يمكن أن يؤدي تناول هذا النوع من الطعام إلى إرباك الجهاز الهضمي في الليل، إذ يحاول الجسم هضم الوجبة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بعدم الراحة عند محاولة النوم.بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب الأطعمة السكرية ارتفاعًا وانخفاضًا في مستويات السكر في الدم. وبالتالي، فتفرز الهرمونات التي يمكن أن تجعلكم تستيقظون أثناء الليل.
 
- الحفاظ على الترطيب: وجدت دراسة سابقة أن شرب كمية أقل من الماء يمكن أن يؤدي إلى قضاء وقت أقل في النوم. خلال شهر رمضان، يجب عليكم تضمين موعد شرب الماء في الروتين الجديد لوقت النوم. احتفظوا بقارورة المياه بالقرب منكم عند الإفطار وقبل شروق الشمس. يمكنكم أيضًا ضبط المنبه للتأكد من شرب كوب من الماء كل ساعة.
 
- الحصول على قيلولة: يجب الحصول على قيلولة خلال النهار لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة كي لا تتحول إلى نوم عميق، وبالتالي شعوركم بالتعب أكثر.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

عادات الصيام

دراسة

أوقات الاستيقاظ

النوم

الصائم

رمضان

نصائح للنوم

شهر رمضان المبارك

وجبة الإفطار

غروب الشمس.

3 فوائد مذهلة لأخذ قيلولة بعد الظهر... تعرفوا إليها!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:46

دار الفتوى: الخميس ٢٣ آذار اول ايام شهر رمضان المبارك

LBCI
خبر عاجل
2023-03-21

السعودية: غدا الأربعاء المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر رمضان المبارك

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-21

الجيش: إطلاق طلقات مدفعية خلبية خلال شهر رمضان المبارك

LBCI
اخبار البرامج
2023-03-20

"النّار بالنّار" و"العَرْبَجي" و"MORNING TALK" و"ما تفكّر مرتين" ضمن شبكة برامج قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-03-20

3 فوائد مذهلة لأخذ قيلولة بعد الظهر... تعرفوا إليها!

LBCI
صحة وتغذية
2023-03-18

تشنجات الساق أثناء الحمل... كيف يمكن الوقاية منها؟

LBCI
صحة وتغذية
2023-03-18

منظمة الصحة العالمية: شلل الأطفال ينتشر في بوروندي

LBCI
صحة وتغذية
2023-03-17

منظمة الصحة العالمية تتوقّع تراجع خطر كوفيد إلى مستوى الإنفلونزا الموسمية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-02-18

سيرين عبد النور تتعرّض لأقسى هجوم بسبب تحدّي الحليب لأطفال سوريا.. وتردّ: "لست بخيلة"

LBCI
اسرار
00:43

أسرار الصحف 22-03-2023

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-01

المطارنة الموارنة حذروا من الانفجار الشعبي: للإسراع في انتخاب رئيس وتحييد انفجار المرفأ عن التجاذبات السياسية

LBCI
حال الطقس
2023-03-09

درجات الحرارة إلى ارتفاع ... فهل من منفخض جوي قريب؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
08:40

"بلا معلميّة"...ماذا تفعلون اذا أُصِبتم بحروق؟

LBCI
أخبار لبنان
08:28

بو صعب: الحكومة ردت بأن هذا أفضل ما يمكن التوصل اليه مع صندوق النقد

LBCI
أخبار لبنان
08:22

حميه شرح عقد انشاء مبنى جديد للركاب في المطار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

بين تركيا والعراق أكثر من ملف...

LBCI
أخبار لبنان
07:40

الخطيب دعا المسؤولين الى العودة الى ضمائرهم

LBCI
اقتصاد
07:37

هل التوجه الى تسعير المحروقات بالدولار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:34

جلسة اللجان النيابية المشتركة تحوّلت لمساءلة الحكومة ومصرف لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:32

تحرك للعسكريين المتقاعدين لم يخلُ من المواجهات مع القوى الامنية

LBCI
امن وقضاء
06:19

مولوي: القوى الأمنية جاهزة لحماية الأملاك العامّة وأملاك المواطنين وحفظ الأمن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
04:34

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
07:24

وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز

LBCI
آخر الأخبار
10:10

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
اقتصاد
13:49

جمعية المصارف: تعليق الاضراب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

عيد النوروز في لبنان: ما هو وما هي طقوسه؟

LBCI
حال الطقس
02:49

الامطار تعود من جديد

LBCI
امن وقضاء
08:57

الأمن العام : التوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة في شهر رمضان

LBCI
خبر عاجل
06:08

اشتباكات في محيط مجلس النواب بين عدد من المحتجين والقوى الأمنية بالتزامن مع جلسة اللجان النيابية المشتركة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة