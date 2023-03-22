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كيف يؤثر شهر رمضان على النوم؟ اعتمدوا هذه النصائح لتجنب الشعور بالتعب
صحة وتغذية
2023-03-22 | 09:33
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كيف يؤثر شهر رمضان على النوم؟ اعتمدوا هذه النصائح لتجنب الشعور بالتعب
أظهرت دراسة أن عادات الصيام لمدة 30 يومًا في رمضان يمكن أن تؤثر على أوقات الاستيقاظ والنوم لدى الصائم.
لذلك، قدّم موقع "
ميرور
" البريطاني 6 نصائح للنوم بشكل أفضل خلال شهر رمضان المبارك:
- اعتماد روتين ليلي جديد: للصائمين، عليكم إنشاء جدول جديد لوقت النوم ومحاولة الالتزام به أثناء شهر رمضان المبارك. في هذا الروتين الجديد، تأكدوا من الحصول على أطول فترة ممكنة من النوم بعد وجبة الإفطار، تحديد وقت للاستيقاظ وتناول الطعام، وإذا أمكن، العودة إلى النوم قبل أن تحتاجوا إلى الاستيقاظ للعمل.
وحاولوا أيضاً الحصول على أي فرص لأخذ قيلولة أثناء النهار. كما يمكنكم اعتماد الأنشطة الّتي تساعد على النوم، مثل قراءة كتاب.
- الابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية: أثبتت الدراسات أن النوم في غرفة مظلمة له فوائد كثيرة على النوم ويساعد الجسم في إنتاج الميلاتونين، ما يجعل الشخص يرغب في النوم. بالإضافة إلى ذلك، تم ربط الأجهزة الإلكترونية بـ"النوم القصير" و"النوم الرديء". لذلك، يجب نقل الأجهزة الإلكترونية إلى الجانب الآخر من الغرفة لتجنب تصفّح الهاتف ليلاً.
- الخروج إلى الهواء الطلق خلال النهار: إذا شعرتم بالتعب بسبب النوم المتأخر والاستيقاظ باكراً، فاخرجوا إلى الهواء الطلق. للضوء الطبيعي تأثير قوي على إيقاع الساعة البيولوجية، ويمكن أن يساعد الخروج الى الهواء الطلق، حتى لو لفترة قصيرة، على الشعور بمزيد من اليقظة أثناء النهار.
- الانتباه لنوعية الطعام خلال وجبة الإفطار: يتناول بعض الناس خلال وجبة الإفطار بعد غروب الشمس، بعض الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية ونسبة كبيرة من السكر. يمكن أن يؤدي تناول هذا النوع من الطعام إلى إرباك الجهاز الهضمي في الليل، إذ يحاول الجسم هضم الوجبة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بعدم الراحة عند محاولة النوم.بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب الأطعمة السكرية ارتفاعًا وانخفاضًا في مستويات السكر في الدم. وبالتالي، فتفرز الهرمونات التي يمكن أن تجعلكم تستيقظون أثناء الليل.
- الحفاظ على الترطيب: وجدت دراسة سابقة أن شرب كمية أقل من الماء يمكن أن يؤدي إلى قضاء وقت أقل في النوم. خلال شهر رمضان، يجب عليكم تضمين موعد شرب الماء في الروتين الجديد لوقت النوم. احتفظوا بقارورة المياه بالقرب منكم عند الإفطار وقبل شروق الشمس. يمكنكم أيضًا ضبط المنبه للتأكد من شرب كوب من الماء كل ساعة.
- الحصول على قيلولة: يجب الحصول على قيلولة خلال النهار لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة كي لا تتحول إلى نوم عميق، وبالتالي شعوركم بالتعب أكثر.
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عادات الصيام
دراسة
أوقات الاستيقاظ
النوم
الصائم
رمضان
نصائح للنوم
شهر رمضان المبارك
وجبة الإفطار
غروب الشمس.
3 فوائد مذهلة لأخذ قيلولة بعد الظهر... تعرفوا إليها!
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