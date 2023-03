دراسة... بكتيريا الأمعاء لدى الأطفال قد تتنبأ بمرض السكري في وقت لاحق

أكّدت دراسة نشرت فيthe journal of the European Association for the Study of Diabetes أن البكتيريا الموجودة في أمعاء الأطفال في عمر السنة يمكن أن تستخدم للتنبؤ بخطر إصابتهم بالنوع الأول من داء السكري في وقت لاحق من حياتهم.



وغالبًا ما يحدث المرض عند الأطفال والمراهقين، ويحدثه جهاز المناعة في الجسم عندما يهاجم الخلايا التي تصنع الأنسولين في البنكرياس ويدمّرها.



وقالت المؤلفة الرئيسة للدراسة، الدكتورة مالين بيلتيكي أنه "يمكن استخدام هذا الاكتشاف للمساعدة في تحديد الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول قبل المرحلة الأولى من المرض أو خلالها، ويمكن أن يوفّر فرصة لتعزيز ميكروبيوم الأمعاء الصحي لمنع المرض من التوطد".



وأفاد الخبراء الذين أجروا الدراسة بأن الرضع الذين تم تشخيص إصابتهم بالنوع الأول من داء السكري لديهم مستويات أعلى من البكتيريا التي تعزز الالتهاب ومن المعروف أنها تشارك في الاستجابة المناعية.