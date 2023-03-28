دراسة... القهوة تجعلكم تنامون أقل وتسيرون أكثر!

دراسة... القهوة تجعلكم تنامون أقل وتسيرون أكثر!



كشفت دراسة جديدة نشرت يوم الخميس في مجلة نيو إنغلاند الطبية، أن القهوة تجعل الناس يتحركون أكثر خلال فترة النهار، بينما تحرمهم من الحصول على عدد ساعات النوم الأساسية في المساء.

ووجد المؤلفون أن القهوة تؤثر على القلب. كما أن شرب أكثر من كوب واحد في اليوم قد يؤدي إلى حدوث انقباضات بطينية مبكرة بنسبة 50 في المئة، مقارنة بأيام عدم شرب القهوة.

ولاحظ المؤلفون أنه في الأيام التي شرب فيها المشاركون بالدراسة القهوة، قاموا بـ1058 خطوة بالمتوسط أكثر من أيام الامتناع عن شرب القهوة.

لكنّ نومهم تأثّر أيضاً، إذ حصلوا على 36 دقيقة أقل من النوم. وبالتالي، فكلما شرب المشاركون المزيد من القهوة، زاد النشاط البدني لديهم وأصبح نومهم أقل.

وفي سياق متصل، قال المؤلف الرئيس للدراسة، طبيب القلب وأستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو الدكتور غريغوري ماركوس إنه "عندما يشرب الناس القهوة، قد يكون لديهم دافع أكبر لممارسة الرياضة أو تحسين الأداء بمجرد بدء الحركة".

لكنه قال إن الناس "لا ينبغي أن يستنبطوا ذلك بتناول مشروبات الطاقة أو جرعات عالية من الكافيين كوسيلة لتعزيز التدريبات"، لأن الجرعات العالية يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات.