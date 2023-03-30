تعرفوا الى آثار الحرمان من النوم على جسمكم!

آثار الحرمان من النوم على جسمكم

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يستنزف قدراتكم العقلية ويعرض صحتكم الجسدية للخطر. وربط العلم قلة النوم بمشاكل صحية عدّة، من زيادة الوزن إلى ضعف جهاز المناعة وغيرها.



إليكم في ما يلي آثار الحرمان من النوم على جسمكم.



- يضر بجهاز المناعة: يمنع الحرمان من النوم جهاز المناعة من بناء قوته. ويؤدي الحرمان من النوم طويل الأمد أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة، مثل داء السكري وأمراض القلب.



- يسبب أمراض الرئة: يمكن أن يجعلكم الحرمان من النوم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والإنفلونزا. وقد يؤدي أيضًا إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي مثل أمراض الرئة المزمنة.



- يزيد الوزن: إلى جانب تناول الكثير من الطعام وعدم ممارسة الرياضة، فإن الحرمان من النوم هو عامل خطر آخر لزيادة الوزن والسمنة. بحيث يؤثر النوم على مستويات هرمونين، اللبتين والغريلين، اللذين يتحكمان في الشعور بالجوع والامتلاء. كما يؤدي الحرمان من النوم أيضًا إلى إفراز جسمكم كمية أقل من الأنسولين بعد تناول الطعام.



- يسبب أمراض القلب: يؤثر النوم على العمليات التي تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك تلك التي تؤثر على نسبة السكر في الدم وضغط الدم ومستويات الالتهاب. كما أنه يلعب دورًا حيويًا في قدرة الجسم على إصلاح الأوعية الدموية والقلب. فالأشخاص الذين لا ينامون كفاية هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



- يؤثر على النمو: يعتمد إنتاج الهرمونات على نومكم. ولإنتاج هرمون التستوستيرون، تحتاجون إلى ما لا يقل عن 3 ساعات من النوم غير المتقطع. ويمكن أن يؤثر الانقطاع في النوم على إنتاج هرمون النمو، خاصة عند الأطفال والمراهقين. وتساعد هذه الهرمونات على بناء كتلة العضلات وإصلاح الخلايا والأنسجة، بالإضافة إلى وظائف النمو الأخرى في الجسم.