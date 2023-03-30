الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
13
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
13
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تعرفوا الى آثار الحرمان من النوم على جسمكم!
صحة وتغذية
2023-03-30 | 06:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تعرفوا الى آثار الحرمان من النوم على جسمكم!
آثار الحرمان من النوم على جسمكم
عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يستنزف قدراتكم العقلية ويعرض صحتكم الجسدية للخطر. وربط العلم قلة النوم بمشاكل صحية عدّة، من زيادة الوزن إلى ضعف جهاز المناعة وغيرها.
إليكم في ما يلي آثار الحرمان من النوم على جسمكم.
- يضر بجهاز المناعة: يمنع الحرمان من النوم جهاز المناعة من بناء قوته. ويؤدي الحرمان من النوم طويل الأمد أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة، مثل داء السكري وأمراض القلب.
- يسبب أمراض الرئة: يمكن أن يجعلكم الحرمان من النوم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والإنفلونزا. وقد يؤدي أيضًا إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي مثل أمراض الرئة المزمنة.
- يزيد الوزن: إلى جانب تناول الكثير من الطعام وعدم ممارسة الرياضة، فإن الحرمان من النوم هو عامل خطر آخر لزيادة الوزن والسمنة. بحيث يؤثر النوم على مستويات هرمونين، اللبتين والغريلين، اللذين يتحكمان في الشعور بالجوع والامتلاء. كما يؤدي الحرمان من النوم أيضًا إلى إفراز جسمكم كمية أقل من الأنسولين بعد تناول الطعام.
- يسبب أمراض القلب: يؤثر النوم على العمليات التي تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك تلك التي تؤثر على نسبة السكر في الدم وضغط الدم ومستويات الالتهاب. كما أنه يلعب دورًا حيويًا في قدرة الجسم على إصلاح الأوعية الدموية والقلب. فالأشخاص الذين لا ينامون كفاية هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
- يؤثر على النمو: يعتمد إنتاج الهرمونات على نومكم. ولإنتاج هرمون التستوستيرون، تحتاجون إلى ما لا يقل عن 3 ساعات من النوم غير المتقطع. ويمكن أن يؤثر الانقطاع في النوم على إنتاج هرمون النمو، خاصة عند الأطفال والمراهقين. وتساعد هذه الهرمونات على بناء كتلة العضلات وإصلاح الخلايا والأنسجة، بالإضافة إلى وظائف النمو الأخرى في الجسم.
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
الحرمان من النوم
جسمكم
جهاز المناعة
أمراض
الرئة
القلب
التالي
خبير يكشف... اعتمدوا هذه النصائح لتجنّب الصداع خلال شهر رمضان
إقبال كثيف على استخدام مستشعرات لقياس الغلوكوز في الدم بهدف التنحيف
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-03-06
دراسة... النظام الغذائي "الشبيه بحمية الكيتو" قد يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب
صحة وتغذية
2023-03-06
دراسة... النظام الغذائي "الشبيه بحمية الكيتو" قد يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب
0
صحة وتغذية
2023-02-15
دراسة... هل من صلة بين تناول السكر وإرتفاع خطر أمراض القلب والأوعية الدموية؟
صحة وتغذية
2023-02-15
دراسة... هل من صلة بين تناول السكر وإرتفاع خطر أمراض القلب والأوعية الدموية؟
0
صحة وتغذية
2023-01-26
منظمة الصحة العالمية... 5 مليار شخص غير محميين من الدهون المتحولة التي تؤدي إلى أمراض القلب
صحة وتغذية
2023-01-26
منظمة الصحة العالمية... 5 مليار شخص غير محميين من الدهون المتحولة التي تؤدي إلى أمراض القلب
0
أخبار لبنان
13:14
اجتماع بحث في المخاطر البيئية والتلوث والأمراض الناجمة عن مواد مخزنة ومسرطنة في مستودع معمل الاترنيت في شكا المقفل
أخبار لبنان
13:14
اجتماع بحث في المخاطر البيئية والتلوث والأمراض الناجمة عن مواد مخزنة ومسرطنة في مستودع معمل الاترنيت في شكا المقفل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
07:05
خبير يكشف... اعتمدوا هذه النصائح لتجنّب الصداع خلال شهر رمضان
صحة وتغذية
07:05
خبير يكشف... اعتمدوا هذه النصائح لتجنّب الصداع خلال شهر رمضان
0
صحة وتغذية
2023-03-29
إقبال كثيف على استخدام مستشعرات لقياس الغلوكوز في الدم بهدف التنحيف
صحة وتغذية
2023-03-29
إقبال كثيف على استخدام مستشعرات لقياس الغلوكوز في الدم بهدف التنحيف
0
صحة وتغذية
2023-03-28
دراسة... القهوة تجعلكم تنامون أقل وتسيرون أكثر!
صحة وتغذية
2023-03-28
دراسة... القهوة تجعلكم تنامون أقل وتسيرون أكثر!
0
صحة وتغذية
2023-03-27
دراسة... بكتيريا الأمعاء لدى الأطفال قد تتنبأ بمرض السكري في وقت لاحق
صحة وتغذية
2023-03-27
دراسة... بكتيريا الأمعاء لدى الأطفال قد تتنبأ بمرض السكري في وقت لاحق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:26
بيرم: اتفاق على رفع الحد الادنى في القطاع الخاص الى 9 ملايين ليرة وبدل النقل الى 250 الف ليرة عن كل يوم وسقف المرض والامومة ضعفين
أخبار لبنان
08:26
بيرم: اتفاق على رفع الحد الادنى في القطاع الخاص الى 9 ملايين ليرة وبدل النقل الى 250 الف ليرة عن كل يوم وسقف المرض والامومة ضعفين
0
خبر كاذب
12:22
بعد صور ترامب... صور لماكرون
خبر كاذب
12:22
بعد صور ترامب... صور لماكرون
0
فنّ
2023-03-29
مايا دياب: " بتوصل لمحل بتقرّر الابتعاد"... فماذا قصدت؟
فنّ
2023-03-29
مايا دياب: " بتوصل لمحل بتقرّر الابتعاد"... فماذا قصدت؟
0
أخبار دولية
10:44
تسعة قتلى في تحطم مروحيتين للجيش الأميركي في الولايات المتحدة
أخبار دولية
10:44
تسعة قتلى في تحطم مروحيتين للجيش الأميركي في الولايات المتحدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:40
رئيس لجنة الشباب والرياضة يكشف عن فضيحة طالت تلزيم وانشاء مسبح الرئيس اميل لحود في ضبية
أخبار لبنان
07:40
رئيس لجنة الشباب والرياضة يكشف عن فضيحة طالت تلزيم وانشاء مسبح الرئيس اميل لحود في ضبية
0
تقارير نشرة الاخبار
06:58
بعد الجدل...وزارة الأشغال تراجعت عن عقد لتوسيع مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
06:58
بعد الجدل...وزارة الأشغال تراجعت عن عقد لتوسيع مطار بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
06:54
لجنة المؤشر تبحث في معالجة الرواتب والاجور وبدل النقل في القطاع الخاص
تقارير نشرة الاخبار
06:54
لجنة المؤشر تبحث في معالجة الرواتب والاجور وبدل النقل في القطاع الخاص
0
تقارير نشرة الاخبار
06:53
تحركات للعسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية
تقارير نشرة الاخبار
06:53
تحركات للعسكريين المتقاعدين وموظفي القطاع العام للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية
0
أخبار لبنان
06:10
القرم عن مزايدة تلزيم الخدمات البريدية: عرض واحد مقبول من قبلنا
أخبار لبنان
06:10
القرم عن مزايدة تلزيم الخدمات البريدية: عرض واحد مقبول من قبلنا
0
أخبار لبنان
04:04
حمية: أعلن عدم السير بعقد انشاء المبنى الشرقي في مطار بيروت
أخبار لبنان
04:04
حمية: أعلن عدم السير بعقد انشاء المبنى الشرقي في مطار بيروت
0
رياضة
13:42
سباق البياتلون في الارز ينظم للمرة الاولى في لبنان
رياضة
13:42
سباق البياتلون في الارز ينظم للمرة الاولى في لبنان
0
أخبار دولية
13:31
صور وأخبار ملفقة تجتاح العالم والسبب: الذكاء الإصطناعي
أخبار دولية
13:31
صور وأخبار ملفقة تجتاح العالم والسبب: الذكاء الإصطناعي
0
أخبار دولية
13:31
هل تكرّ سبحة التفاهمات التي انطلقت من بكين؟
أخبار دولية
13:31
هل تكرّ سبحة التفاهمات التي انطلقت من بكين؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
09:20
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار
اقتصاد
09:20
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار
2
فنّ
16:21
سالم زهران: هناك الكثير من التسرع في قراءة مسلسل "النار بالنّار" ووضعه في خانة "العنصرية"
فنّ
16:21
سالم زهران: هناك الكثير من التسرع في قراءة مسلسل "النار بالنّار" ووضعه في خانة "العنصرية"
3
أخبار لبنان
13:09
تحذير للمشاة: حادث سير أدّى إلى إزاحة مكعبات إسمنتية عند جسر النقّاش!
أخبار لبنان
13:09
تحذير للمشاة: حادث سير أدّى إلى إزاحة مكعبات إسمنتية عند جسر النقّاش!
4
اقتصاد
05:50
صيرفة للقطاع العام على الستين ألف ليرة
اقتصاد
05:50
صيرفة للقطاع العام على الستين ألف ليرة
5
أخبار لبنان
04:04
حمية: أعلن عدم السير بعقد انشاء المبنى الشرقي في مطار بيروت
أخبار لبنان
04:04
حمية: أعلن عدم السير بعقد انشاء المبنى الشرقي في مطار بيروت
6
أخبار لبنان
04:42
قبول معجزة الشفاء التي تمت على يد البطريرك اسطفان الدويهي من قبل لجنة الاطباء في مجمع القديسين في الفاتيكان
أخبار لبنان
04:42
قبول معجزة الشفاء التي تمت على يد البطريرك اسطفان الدويهي من قبل لجنة الاطباء في مجمع القديسين في الفاتيكان
7
خبر عاجل
07:03
وفد من الضباط المتقاعدين دخل الى مصرف لبنان لمناقشة المطالب
خبر عاجل
07:03
وفد من الضباط المتقاعدين دخل الى مصرف لبنان لمناقشة المطالب
8
أخبار لبنان
03:47
محكمة فلوريدا تصدر حكمها النهائي في دعوى مقدمة بوجه باسيل..
أخبار لبنان
03:47
محكمة فلوريدا تصدر حكمها النهائي في دعوى مقدمة بوجه باسيل..
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store