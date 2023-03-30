خبير يكشف... اعتمدوا هذه النصائح لتجنّب الصداع خلال شهر رمضان

كشف خبراء طبيون مع بداية شهر رمضان عن نصائح حول كيفية تجنب الصداع عند الصيام، الذي يعتبر من الأعراض الأساسية لكثير من الصائمين، خصوصاً خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل.



ويمكن أن يؤدي التغيير المفاجئ في عادات الأكل والنوم وتقليل استهلاك السوائل إلى الإصابة بالصداع.



ويقول الدكتور يوسف الطيب، وهو طبيب الطوارئ بمؤسسة حمد الطبية في قطر "إن البعض قد يصاب بصداع قبل الإفطار، وآخرون بعده، وبالتالي فإن الأمر يختلف من شخص لآخر إذ يشمل نوعين: الصداع الأولي والصداع الثانوي".



لتجنب الصداع خلال الشهر الكريم، إليكم بعض النصائح يُقدّمها الدكتور يوسف الطيب للصائمين:



- تناول وجبة سحور صحية وكاملة تمد الجسم بالطاقة طوال فترة الصيام. ويفضل أن تتكوّن من الأطعمة بطيئة الهضم مثل الحبوب والبقوليات والخضروات والفواكه.



- تنظيم ساعات النوم في رمضان



- تجنب السهر لوقت متأخر



- التأكد من أخذ قيلولة خلال النهار



- شرب كميات كبيرة من السوائل، أي حوالي 3 لترات من الإفطار حتى السحور. وأوصى الدكتور الطيب الصائمين بالمحافظة على رطوبة الجسم لتجنب الصداع أثناء النهار والعطش والجفاف.



- الحفاظ على مستوى الغلوكوز الطبيعي في الدم عن طريق تناول كمية معتدلة من الكربوهيدرات والحلويات في وجبتي الإفطار والسحور.



- تناول وجبة إفطار صحية وكاملة لضمان الحصول على الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم من دون ارتفاع درجة الحرارة.



- البقاء في أماكن باردة أثناء النهار وتجنب البقاء في الشمس أو الأماكن الحارة قدر الإمكان.



- تجنب القيام بالأعمال الشاقة وتأجيلها إلى ما بعد وقت الإفطار لتجنب التعرق



كما أكّد الدكتور الطيب على أهمية تجنّب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وتناول الأدوية بانتظام بخاصةٍ للأمراض المزمنة ومرضى ارتفاع ضغط الدم.



ومن الضروري تجنب التوتر والقلق وتقليل الوقت خلف الشاشات الإلكترونية.