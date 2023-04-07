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دراسة... تناول الكثير من السكر له 45 تأثيرًا صحيًا سلبيًا على الجسم!

صحة وتغذية
2023-04-07 | 08:40
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دراسة... تناول الكثير من السكر له 45 تأثيرًا صحيًا سلبيًا على الجسم!
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دراسة... تناول الكثير من السكر له 45 تأثيرًا صحيًا سلبيًا على الجسم!

دراسة... تناول الكثير من السكر له 45 تأثيرًا صحيًا سلبيًا على الجسم

أظهرت دراسة جديدة نُشرت يوم الأربعاء في مجلة The BMJ أن هناك 45 سببًا وجيهًا على الأقل لتقليل السكر المضاف.

وأظهرت الأبحاث الآثار السلبية للإفراط في تناول السكر على الصحة، وقدمت توصيات للحد من استهلاك السكر أو المضاف إلى أقل من 10 في المئة من السعرات الحرارية اليومية للشخص.

ومع ذلك ، شعر الباحثون في الصين والولايات المتحدة أنه قبل وضع سياسات مفصلة لتقييد السكر، "يجب تقييم جودة الأدلة الموجودة بشكل شامل"، وفقًا للدراسة. 

وقالت الدكتورة مايا آدم ، مديرة Health Media Innovation، إن الدراسة "تقدم نظرة عامة مفيدة عن الحالة الحالية لعلم استهلاك السكر وصحتنا... وتؤكد أن تناول الكثير من السكر من المحتمل أن يسبب مشاكل" طب الأطفال في كلية الطب بجامعة ستانفورد".

وتشير الأدلة إلى أن المشاركين الذين لديهم أعلى استهلاك للمشروبات المحلاة بالسكر كان وزنهم أعلى من أولئك الذين تناولوا أقل كمية.

وبدورهم، قال مؤلفو الدراسة إن الأدلة على وجود صلة بين السكر والسرطان كانت محدودة ومثيرة للجدل، وتحتاج إلى مزيد من البحث. لكن النتيجة يمكن تفسيرها من خلال التأثيرات المعروفة للسكر على الوزن، فقد ارتبط ارتفاع استهلاك السكر بالسمنة، وهي عامل خطر قوي للعديد من أنواع السرطان. والشيء نفسه ينطبق على أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشير النتائج بالاقتران مع الإرشادات الحالية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والصندوق العالمي لأبحاث السرطان والمعهد الأميركي لأبحاث السرطان، إلى أنه يجب على الأشخاص الحد من تناول السكر إلى أقل من 25 غرامًا، أو حوالي 6 ملاعق صغيرة يوميًا. ويوجد هذا القدر من السكر في 2 بسكويت برقائق الشوكولاتة و 16 أونصة من الفاكهة ونحو ملعقة كبيرة من العسل، وفقًا لعيادة كليفلاند.

ويوصي المؤلفون أيضًا بتقليل استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر إلى أقل من حصة واحدة (حوالي 200 إلى 355 ملليلترًا) في الأسبوع.
 
 

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