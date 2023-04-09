لصحة دماغ أفضل... تناولوا هذه الأطعمة!

لصحة دماغ أفضل... تناولوا هذه الأطعمة!



تلعب الأطعمة التي تتناولونها دورًا كبيرًا في بنية وصحّة أدمغتنا. وتظهر الأبحاث أن الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والفلافانول والبوليفينول وأحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن تساعد في حماية العقل.



إليكم في ما يلي أبرز الأطعمة التي تحافظ على صحة الدماغ.



- البيض: يوفر البيض مجموعة من الفوائد الصحية بخاصة عندما يتعلق الأمر بصحة الدماغ. ويعتبر من أفضل مصادر الغذاء لمادة الكولين التي تم ربطها بتقليل الالتهاب وتعزيز وظائف المخ، مثل الحفاظ على الذاكرة والتواصل بين خلايا الدماغ.



- الخضار الورقية: مثل الهندباء والسبانخ المليئة بالعناصر الغذائية. وتحتوي هذه الخضار على فيتامين ك، وبيتا كاروتين (مقدمة لفيتامين أ)، وحمض الفوليك وفيتامين هـ، التي تحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة والتي تعمل على تحسين صحة الدماغ من خلال المساعدة في منع فقدان الذاكرة وتحسين الإدراك.



- الجوز: المكسرات هي إضافة رائعة لأي نظام غذائي، ولكن أكثر ما يساهم في صحة الدماغ هو الجوز الذي يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة. كما يحتوي على مصدر ممتاز لحمض ألفا لينولينيك وهو أحد الأحماض الدهنية الأساسية من أوميغا 3 النباتية التي تساعد على مواجهة التدهور المعرفي عن طريق قمع الالتهاب والإجهاد التأكسدي اللذين تم ربطهما بمرض الزهايمر والخرف.