دراسة... هل يرتبط فقدان الوزن لدى كبار السن بخطر الموت المبكر؟

دراسة... هل يرتبط فقدان الوزن لدى كبار السن بخطر الموت المبكر؟



قد يفرح الناس أحياناً بفقدانهم للوزن، ولكن هذا الأمر ليس دائمًا مؤشراً لصحة جيدة. فقد أظهرت دراسة جديدة، نُشرت يوم الاثنين في JAMA Network Open، أن فقدان الوزن لدى كبار السن يرتبط بالموت المبكر.



ومن المعروف أن الأطباء يقلقون عندما يفقد كبار السن الوزن، لكن الباحثين لم يفهموا تمامًا تأثير تغيير الوزن على كبار السن الأصحاء، وفقًا لمؤلفة الدراسة أخصائية الأوبئة السريرية في جامعة موناش في ملبورن بأستراليا الدكتورة منيرة حسين.



وقالت حسين: "وجدت دراستنا أنه حتى فقدان 5 في المئة من الوزن يزيد من خطر الوفاة، خاصة عند الرجال الأكبر سنًا".



وبينت الدراسة أن فقدان الوزن لدى كبار السن يرتبط بزيادة خطر جميع الأسباب التي تؤدي للوفاة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.



وأوضحت حسين أن الدراسة تميز ما إذا كان الأشخاص المعنيون فقدوا الوزن عن قصد أو عن غير قصد.