ضعف الدورة الدموية... إليكم الأعراض وبعض النصائح!

معلومات مهمة عن ضعف الدورة الدموية

يؤدي ضعف الدورة الدموية الى عدم وصول كمية كافية من الأكسجين المنقول عبر الدم إلى بعض مناطق الجسم.



فما هي أبرز أعراض ضعف الدورة الدموية؟



- الخدر والتنميل في القدمين واليدين

- برودة اليدين والقدمين

- تورّم القدمين والكاحلين والساقين

- صعوبة التركيز وفقدان الذاكرة

- مشاكل في الجهاز الهضمي

- التعب

- تقلص المفاصل والعضلات

- التغير في لون الجلد

- التقرحات في القدمين والساقين

- توسّع الأوردة الدموية



نصائح لتحسين الدورة الدموية:



- التوقف عن التدخين

- شرب كمية كافية من الماء يومياً

- الوقوف باستمرار

- ممارسة الرياضة

- اتّباع نظام غذائي متوازن.