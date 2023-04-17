العلماء ينقسمون حول فوائد الآيس كريم الصحية!

العلماء ينقسمون حول فوائد الآيس كريم الصحية!



كشف المؤرخ الأميركي ديفيد ميريت جونز أن العديد من الدراسات على مدى عقود قد وجدت مرارًا وتكرارًا فوائد صحية غامضة محتملة للآيس كريم، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وفي مقال نشره ديفيد ميريت جونز في مجلة أتلانتيك، قال إنه بدأ أولاً النظر في فوائد الآيس كريم الصحية الصيف الماضي، بعد أن سمع عن بعض الأبحاث التي أجراها طالب دكتوراه في جامعة هارفارد التي وجدت أن تناول نصف كوب من الآيس كريم يوميًا كان مرتبطًا بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب لمرضى السكري.



وبعد إجراء المزيد من التحقيق، اكتشف جونز أنّ هذا الارتباط وجد في الواقع منذ أكثر من 20 عاماً. وقال عالم الأوبئة مارك بيريرا، الذي توصل لهذه النتيجة، لجونز: "ما زلت حتى يومنا هذا لا أملك إجابة عن ذلك"، على الرغم من إجراء تحليل دقيق.



ووجد بيريرا أنّ الحلويات القائمة على منتجات الألبان مثل الآيس كريم، مرتبطة بانخفاض كبير في خطر الإصابة بمتلازمة مقاومة الأنسولين (وهي مقدمة لمرض السكري) بين الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، لكن لم يُعلَن عن الفوائد الصحية المزعومة. وفضّل العلماء التركيز على الفوائد الصحية المفترضة للبن.



ومستشهداً بالمؤشر الغلايسيمي (نسبة السكر في الدم) للآيس كريم، وهو أقل من الأرز البني، والفوائد المفترضة لمنتجات الألبان في حالة عدم وجود أمراض، كتب جونز: "هل يمكن أن تكون فكرة أنَّ الآيس كريم يحمي عملية التمثيل الغذائي صحيحة؟ هذه فكرة مجنونة جداً. ومع ذلك، هناك على الأقل بضع نقاط لصالحها".



لكن النتائج لم تلقَ حتى الآن سوى استقبال ضئيل في بريطانيا. حيث قال جون فورد، طبيب الصحة العامة الأكاديمي والمحاضر الإكلينيكي الأول في جامعة كوين ماري بلندن: "هناك كثير من التفسيرات المحتملة الأخرى، فربما يكون الناس أكثر عُرضة لتناول الآيس كريم لتبريد أجسادهم بعد المشي أو بعض التمارين".



كما أوضح الطبيب البريطاني: "ربما يكون الأشخاص الذين يميلون إلى اختيار الآيس كريم للتحلية بدلاً من قطعة عالية السعرات الحرارية من كعكة الشوكولاتة، من المرجح أيضاً أن يستخدموا بدائل للأطعمة الأخرى عالية الدهون".



وأضاف فورد أنه سيكون من المثير للاهتمام إلقاء نظرة على أنواع الأشخاص الذين يميلون إلى تناول الآيس كريم وخيارات نمط الحياة الأخرى التي اتخذوها.



ومن جانبه، حذّر الدكتور دواين ميلور، كبير المحاضرين واختصاصي التغذية في كلية طب أستون، من الاستفادة من الفوائد الصحية لنوع واحد من الطعام، كما حذّر من احتمال عدم دقة دراسات تناول الطعام التي تُجرَى عادةً باستخدام الاستبيانات.



كما قال: "المشكلة في النهاية هي أننا نحاول ربط تأثير صحي أو فائدة بطعام واحد، بينما في الواقع نأكل مجموعة متنوعة من الأطعمة، ونمطنا الغذائي بأكمله هو المهم".



مع ذلك، أقر ميلور بأنَّ الآيس كريم "قد يحتوي على بعض العناصر الغذائية التي يمكن أن تكون مفيدة" مثل الكالسيوم، وفي الوقت نفسه مؤشره الغلايسيمي منخفض، لكن من المحتمل أنَّ هذه الفائدة يطغى عليها محتواه من السكر والسعرات الحرارية.



لذا قال ميلور: "لا ينبغي عامةً التفكير في الآيس كريم على أنه غذاء صحي، بل هو مجرد شيء يمكن الاستمتاع به بكميات صغيرة ضمن نمط غذائي صحي شامل".