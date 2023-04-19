الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

منظمة الصحة العالمية تحذّر من أن جائحة كوفيد-19 لا تزال تمثّل تهديداً

صحة وتغذية
2023-04-19 | 02:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
منظمة الصحة العالمية تحذّر من أن جائحة كوفيد-19 لا تزال تمثّل تهديداً
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
منظمة الصحة العالمية تحذّر من أن جائحة كوفيد-19 لا تزال تمثّل تهديداً

حذّرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء من أنّ جائحة كوفيد-19 لا تزال تمثّل تهديداً وقد تتسبّب بمزيد من المشاكل

حذّرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء من أنّ جائحة كوفيد-19 لا تزال تمثّل تهديداً وقد تتسبّب بمزيد من المشاكل قبل أن يستقرّ الفيروس في نمط يمكن التنبّؤ به.

وفي الأيام الـ28 الماضية، سجّلت المنظمة أكثر من 23 ألف حالة وفاة وثلاثة ملايين إصابة، في سياق انخفاض أعداد فحوص الكشف عن الفيروس إلى حدّ كبير.

وبينما تسجّل الأرقام تراجعاً "فإنّ عدد الذين يموتون لا يزال مرتفعاً وكذلك عدد الناس الذي يصابون بالمرض"، بحسب ما أعلن مدير الطوارئ في المنظمة مايكل راين في مؤتمر صحافي.

وقال إنّ الفيروسات التنفّسية لا تنتقل من مرحلة الجائحة إلى مرحلة المرض المستوطن إنّما تنتقل إلى مستويات أدنى من النشاط مع احتمال بلوغها مستويات قياسية وبائية موسمية.

وقال راين إنّ "الجائحة ليست زرّاً يتمّ إطفاؤه"، مضيفاً "إنّما سنرى على الأرجح... طريقاً وعراً باتجاه نمط يمكن التنبّؤ به بشكل أكبر".

وتجتمع لجنة الطوارئ المعنية بكوفيد-19 في المنظمة، مرّة كل ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن تعقد اجتماعها المقبل مطلع أيار.

وعلى غرار ما فعلت في اجتماعاتها السابقة، ستتّخذ قراراً بشأن ما إذا كان الفيروس لا يزال يمثّل حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية، وهي حالة الطوارئ القصوى التي يمكن للمنظمة أن تعلنها.

وكانت المنظمة أعلنت في 30 كانون الثاني 2020 كوفيد-19، حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية، ويومها كانت أعداد الإصابات المسجّلة خارج الصين تقلّ عن 100 إصابة وصفر وفاة.

لكن فقط عندما وصف الأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الوضع بالجائحة في آذار 2020، هبّ العالم للتحرّك.

وقال راين إنّ الفيروس لا يمكن القضاء عليه، وسيستمر على غرار الانفلونزا في التسبّب بأمراض تنفّسية لدى أشخاص ضعفاء.

وفي بعض الدول أعداد كبيرة من الأشخاص الضعفاء غير الملقّحين، على ما قال، بينما في دول أخرى لم يعد كوفيد يمثّل حالة طوارئ.

وتقدّم لجنة كوفيد-19 توصيتها لتيدروس، الذي يبقى القرار الأخير بيده بشأن ما إذا كان الفيروس لا يزال يمثل حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية أم لا.

وقال راين: "آمل مع اجتماع لجنة الطوارئ في أيار، أن يكون لديها المزيد من النصائح الإيجابية للدكتور تيدروس حول تقديرها لمسار الوباء ووجود أو عدم وجود حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية".

آخر الأخبار

صحة وتغذية

منظمة الصحة العالمية

جائحة

كوفيد-19

تحذير

تهديد

العلماء ينقسمون حول فوائد الآيس كريم الصحية!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-01-30

منظمة الصحة العالمية تبقي على حالة الطوارئ القصوى حيال كوفيد-19

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-30

منظمة الصحة العالمية تبقي على حالة الطوارئ القصوى حيال وباء كوفيد-19

LBCI
أخبار دولية
2023-04-16

كوريا الجنوبية تطلق عيارات تحذيرية باتجاه زورق دورية كوري شمالي

LBCI
أخبار دولية
2023-04-14

لا احتفالات بعيد العمّال في موسكو بسبب تهديد إرهابي "كبير"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-04-17

العلماء ينقسمون حول فوائد الآيس كريم الصحية!

LBCI
صحة وتغذية
2023-04-15

ضعف الدورة الدموية... إليكم الأعراض وبعض النصائح!

LBCI
صحة وتغذية
2023-04-12

فقدان الوزن بدون جراحة

LBCI
صحة وتغذية
2023-04-11

دراسة... هل يرتبط فقدان الوزن لدى كبار السن بخطر الموت المبكر؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:13

رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة لـ"الأنباء": الإجراءات الحكومية مرفوضة

LBCI
فنّ
2023-03-21

والدة مايا دياب تخطف الأنظار بصورها الجديدة.. الجدّة والإبنة والحفيدة!

LBCI
منوعات
2023-04-15

رجل يحرق زوجته بمساعدة 5 آخرين في العراق!

LBCI
آخر الأخبار
10:53

معلومات للـLBCI: الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيصبح ٩ ملايين ليرة وبدل النقل اليومي ٢٥٠ الف ليرة وبدل النقل اليومي لموظفي القطاع العام سيصبح ٤٥٠ الف ليرة على ألا يتعدى الحضور ١٨ يوما ً شهرياً

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

مفاجآت في المراحل الاقصائية من دوري الـNBA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

المباراة الحاسمة المؤهلة الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تنطلق الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

اقتراحات واجراءات جديدة للحد من الزحمة في النافعة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

قضية ظهور المحامين على الاعلام تتفاعل ونقيب المحامين غائب عن السمع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الإصلاحات وأهمية حصرِ السلاح بالدولة في زيارات وفد النواب لواشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

مجلس الوزراء أقرّ آلية تسمح للاعب الأميركي عمري سبيلمان اللعب من ضمن فريق لبنان لكرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

جلسة التمديد للبلديات كشفت حجم الانقسامات السياسية

LBCI
اقتصاد
13:29

اعتصام للعسكريين المتقاعدين للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والطبية.. ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
13:24

في السراي الحكومي جلسة لمجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات ابرزها الانتخابات البلدية.. اليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:48

معلومات للـLBCI: الحكومة تقرّ زيادة ٤ اضعاف على الراتب لموظفي القطاع العام شرط الحضور ١٤ يوما شهريا ً

LBCI
خبر عاجل
15:50

الخزانة الاميركية تفرض عقوبات على 52 شخصا وشركة لغسل الأموال وتمويل حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
08:47

لندن تفرض عقوبات على رجل أعمال لبناني بشبهة تمويل أنشطة لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
12:03

إليكم أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء

LBCI
أخبار دولية
16:00

فرض عقوبات على 52 شخصا وشركة لغسل الأموال وتمويل حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
11:27

مجلس الوزراء أقرّ زيادة ٤ أضعاف لمعاشات القطاع العام..

LBCI
اقتصاد
05:31

وزير المالية يصدر 3 قرارات..ماذا تتضمن؟

LBCI
آخر الأخبار
10:10

فرنجية من بكركي: أحتاج 34 صوتًا غير أصوات الثنائي الشيعي وجميل السيّد أما في موضوع عودة النازحين فالاسد لطالما كان مستعداً لإعادة النازحين السوريين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة