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رعشة اليد عند التوتر... إليكم معلومات مهمة عن الأسباب وطرق السيطرة عليها!
صحة وتغذية
2023-04-21 | 03:21
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رعشة اليد عند التوتر... إليكم معلومات مهمة عن الأسباب وطرق السيطرة عليها!
أسباب رعشة اليد عند التوتر وطرق السيطرة عليها
يشعر الكثير من الناس برعشة اليد عند التوتر.
فما هي الأسباب؟ وكيف يمكن السيطرة على هذه الحالة؟
أسباب رعشة اليد عند التوتر:
رعشة اليد عند التوتر ليست حالة خطيرة ولكنها مزعجة.
في الواقع، يكون الجسم في وضعية الكر والفر لحماية نفسه من أي تهديد أو أي خطر حقيقي أو محسوس أو في حال كان يشعر بالقلق أو التوتر.
وفي هذه الحالة، تزيد هرمونات القلق لدى الشخص، وهذا ما يؤدي الى تغيرات جسدية عدة، مثل:
- ارتفاع معدل نبضات القلب
- التعرّق
- التنفّس بشكل سريع
- ارتعاش أو اهتزاز العضلات بما في ذلك عضلات اليد.
وهنا لا بدّ من الإشارة الى أن التوتر قد يكون هو سبب ارتعاش اليد، ولكن في بعض الحالات الأخرى قد يكون سبب رعشة اليد هو مشكلة صحية كامنة يساعد التوتر على تفاقمها، مثل: مرض باركنسون، التصلب المتعدد والرعاش مجهول السبب.
واللافت أن الشخص قد يعاني رعشة اليد عند التوتر في ظروف اجتماعية مختلفة، منها:
- حضور الحفلات والتجمعات الاجتماعية وغيرها
- الأكل أو الشرب في مكان عام
- توقّع حدوث تفاعل اجتماعي قادم
- إجراء مكالمة هاتفية
- التعرّف على أشخاص جدد
- الوقوف على خشبة المسرح
- التحدث في اجتماع
- المشاركة في محادثة جماعية.
طرق السيطرة على رعشة اليد عند التوتر:
السيطرة على رعشة اليد عند التوتر تحدث من خلال ضبط التوتر.
إليكم بعض الطرق البسيطة التي تساعدكم في السيطرة على رعشة اليد عند التوتر:
- الحصول على قدر كافٍ من النوم
- ممارسة التمارين الرياضية
- اتباع نظام غذائي صحي ومتكامل
- ممارسة اليوغا وتمارين التأمل وتمارين التنفس.
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
رعشة اليد
التوتر
أسباب
سيطرة
طرق
ما هي أعراض التهاب الأمعاء؟
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