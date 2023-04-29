الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"إلاي ليلي" تنشر نتائج تجرية سريرية تؤكد فاعلية أحد أدويتها في إنقاص الوزن

صحة وتغذية
2023-04-29 | 01:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;إلاي ليلي&quot; تنشر نتائج تجرية سريرية تؤكد فاعلية أحد أدويتها في إنقاص الوزن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"إلاي ليلي" تنشر نتائج تجرية سريرية تؤكد فاعلية أحد أدويتها في إنقاص الوزن

"إلاي ليلي" تنشر نتائج تجرية سريرية تؤكد فاعلية أحد أدويتها في إنقاص الوزن


نشرت شركة الأدوية الأميركية "إلاي ليلي" الخميس نتائج تجربة سريرية جديدة تؤكّد أن دواءها تيرزيباتيد الحائز موافقة السلطات الأميركية لاستخدامه في معالجة مرض السكري فقط، يساعد في عملية إنقاص الوزن.

ومن شأن هذه النتائج أن تمّهد الطريق لحصول هذا الدواء على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير لاستخدامه لدى الأشخاص الذين يعانون البدانة.

وأجريت الدراسة على نحو 900 شخص يعانون زيادة في الوزن أو بدانة أو مصابين بمرض السكري من النوع الثاني. ويُعطى الدواء مرة واحدة في الأسبوع على شكل حقنة.

وخسر الأشخاص الذين تلقوا أعلى جرعة من الدواء معدّل 15,6 كيلوغرامات على مدى عام ونصف عام تقريباً (72 أسبوعاً).

أما الآثار الجانبية التي سُجلت فتمثل عموماً بمشاكل معوية (غثيان، إسهال...).

وبفضل هذه النتائج، تتوقع "إلاي ليلي" الانتهاء "خلال الأسابيع المقبلة" من إجراءات رفع الطلب للحصول على ترخيص يُجيز استخدام الدواء للمرضى الذين يعانون بدانة أو زيادة في الوزن"، و"تتوقع أن تتخذ السلطات الأميركية إجراء تنظيمياً قرابة نهاية العام 2023".

وأجريت تجربة سريرية أولى نُشرت نتائجها في إحدى المجلات العلمية في حزيران 2021 وشملت أشخاصاً يعانون بدانة أو وزناً زائداً لكن غير مصابين بالسكري، وأظهرت أنّ هؤلاء خسروا وزناً أكبر (نحو 21 في المئة من وزنهم) مما فقده المرضى الذي خضعوا للتجربة السريرية الثانية.

ويعمل دواء تيرزيباتيد على هرمون معوي (GLP-1) ينشط المستقبلات في الدماغ التي تلعب دوراً في تنظيم الشهية.

وطُرح في الأسواق تحت اسم "مونجارو" للأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني، منذ حصوله في أيار على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية.

إلا أنّ بعض الأطباء الأميركيين يصفون هذا الدواء للأشخاص الراغبين في إنقاص وزنهم رغم عدم إصابتهم بالسكري.

ويعاني نحو 40 في المئة من الأشخاص البالغين الأميركيين من البدانة.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

إلاي ليلي

تجرية سريرية

دواء

إنقاص الوزن

تيرزيباتيد

مونجارو

دراسة جديدة تحذر... تناول البطاطا المقلية قد يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-03-31

سلوم: هوية لبنان هي بالدواء الجيد لا بتجار الشنط ومافيا التهريب

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-29

الأبيض تسلم هبة من الأدوية الباكستانية: لن نكل لإيجاد الحلول لتأمين الدواء

LBCI
أخبار دولية
2023-03-24

الشرطة الجزائرية تضبط 1,6 مليون حبة دواء يستخدمه مدمنون كمخدر

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-21

المكتب الاعلامي لوزير الصحة: أصدرنا اليوم 3 مؤشرات لأسعار الدواء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-04-26

دراسة جديدة تحذر... تناول البطاطا المقلية قد يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب

LBCI
صحة وتغذية
2023-04-21

رعشة اليد عند التوتر... إليكم معلومات مهمة عن الأسباب وطرق السيطرة عليها!

LBCI
صحة وتغذية
2023-04-20

ما هي أعراض التهاب الأمعاء؟

LBCI
صحة وتغذية
2023-04-19

منظمة الصحة العالمية تحذّر من أن جائحة كوفيد-19 لا تزال تمثّل تهديداً

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-04-19

ارسلان زار جنبلاط في كليمنصو معزيا بشقيق زوجته نورا

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-26

حمية: تكامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في المطار يؤكد أنه أصبح مرفقًا رافدًا للخزينة بمئات ملايين الدولارات

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-18

خلف وعون: لن نشارك في هذه الجلسة اللادستورية وسنتجه الى خطوات نعلن عنها تباعاً

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-19

التحكم المروري: إعادة فتح السير على أوتوستراد خلدة بالإتجاهين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:59

المديرية العامة للدفاع المدني افتتحت مركزاً للإنقاذ البحري ومكافحة التلوّث في عمشيت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

في ذكراه... وليد جنبلاط يتحدّث عن بيار صادق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الإمارات تسطّر للعرب تاريخاً جديداً وترفع اسمها في الفضاء!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

قطر تعود الى الواجهة مع استضافتها حدثاً رياضياً عالمياً جديداً في العام 2027

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

ملف الانقسامات في اللجنة الأولمبية اللبنانية مستمر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

في سجن رومية... مدرسة وشهادات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بين الليرة والدولار.. ما هو سبب البلبلة على محطات المحروقات؟

LBCI
امن وقضاء
13:17

تعديات ومخالفات عصية على القوى الأمنية... ويومية ايجار بغل التهريب ٣٠$

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

ملف الرئاسة اللبنانية على نار إيرانية.. فهل تستوي الطبخة قريبا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:08

قوى الأمن: لا صحة لما يتم تداوله عن أن إحدى شركات الدليفري هي غرفة عمليات أمنية للنازحين

LBCI
أمن وقضاء
11:46

سرقت كمية كبيرة من الذهب من منزل مخدوميها وحاولت تهريبها إلى خارج الأراضي اللبنانية... وهذا ما حلّ بها

LBCI
أمن وقضاء
09:59

تفاصيل عملية خطف أحد المحامين في طرابلس

LBCI
حال الطقس
02:02

منخفض جوي ممطر وبارد... متى يعود الإستقرار؟

LBCI
صحف اليوم
00:18

الأجهزة الأمنية والعسكرية في كامل جهوزيتها واستنفارها (الجمهورية)

LBCI
خبر عاجل
11:32

عبد اللهيان: وجهت دعوة رسمية لوزير خارجية السعودية لزيارة طهران

LBCI
أخبار لبنان
16:56

تغريدة للسفير الإيراني... ماذا جاء فيها؟

LBCI
أمن وقضاء
04:23

العثور على جثة سوري على عمود كهرباء في عين قانا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة