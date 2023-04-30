دراسة... الغيوم تحمل بكتيريا مقاومة للأدوية لمسافات!

دراسة... الغيوم تحمل بكتيريا مقاومة للأدوية لمسافات!



كشف فريق من الباحثين الكنديين والفرنسيين، أنه من المحتمل أن تكون الغيوم الداكنة في الأفق مشؤومة ليس لأنها تشير إلى اقتراب عاصفة، ولكن لأنها تحمل البكتيريا المقاومة للأدوية عبر مسافات طويلة، بحسب دراسة حديثة نُشرت في مجلة Science of The Total Environment.



وقال المؤلف الرئيس للدراسة فلوران روسي لوكالة فرانس برس الجمعة "هذه البكتيريا تعيش عادة على سطح الغطاء النباتي مثل الأوراق أو في التربة".



وأضاف: "وجدنا أن الرياح تحملها في الغلاف الجوي ويمكنها السفر لمسافات طويلة حول العالم، على ارتفاعات عالية في السحب".



وحذرت السلطات الصحية مرارًا وتكرارًا من أن هذه التكيفات أصبحت ما وصفته الدراسة بأنه "مصدر قلق صحي كبير في جميع أنحاء العالم" ، مما يجعل من الصعب، وفي بعض الحالات من المستحيل، علاج بعض أنواع العدوى البكتيرية حيث يستمر استخدام المضادات الحيوية في الارتفاع في الرعاية الصحية والزراعة.



ولم تقدم الدراسة أي استنتاجات بشأن الآثار الصحية المحتملة لانتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في الغلاف الجوي، مقدرةً أن 5 في المئة إلى 50 في المئة فقط من الكائنات الحية يمكن أن تكون حية ومن المحتمل أن تكون نشطة.



ومع ذلك، يمكن أن تساعد مراقبة الغلاف الجوي في تحديد مصادر البكتيريا المقاومة للأدوية، على غرار اختبارات مياه الصرف الصحي لـ Covid-19 ومسببات الأمراض الأخرى، "من أجل الحد من انتشارها"، وفقًا لفلوران روسي.