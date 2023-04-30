الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دراسة... الغيوم تحمل بكتيريا مقاومة للأدوية لمسافات!
صحة وتغذية
2023-04-30 | 05:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
دراسة... الغيوم تحمل بكتيريا مقاومة للأدوية لمسافات!
دراسة... الغيوم تحمل بكتيريا مقاومة للأدوية لمسافات!
كشف فريق من الباحثين الكنديين والفرنسيين، أنه من المحتمل أن تكون الغيوم الداكنة في الأفق مشؤومة ليس لأنها تشير إلى اقتراب عاصفة، ولكن لأنها تحمل البكتيريا المقاومة للأدوية عبر مسافات طويلة، بحسب دراسة حديثة نُشرت في مجلة Science of The Total Environment.
وقال المؤلف الرئيس للدراسة فلوران روسي لوكالة فرانس برس الجمعة "هذه البكتيريا تعيش عادة على سطح الغطاء النباتي مثل الأوراق أو في التربة".
وأضاف: "وجدنا أن الرياح تحملها في الغلاف الجوي ويمكنها السفر لمسافات طويلة حول العالم، على ارتفاعات عالية في السحب".
وحذرت السلطات الصحية مرارًا وتكرارًا من أن هذه التكيفات أصبحت ما وصفته الدراسة بأنه "مصدر قلق صحي كبير في جميع أنحاء العالم" ، مما يجعل من الصعب، وفي بعض الحالات من المستحيل، علاج بعض أنواع العدوى البكتيرية حيث يستمر استخدام المضادات الحيوية في الارتفاع في الرعاية الصحية والزراعة.
ولم تقدم الدراسة أي استنتاجات بشأن الآثار الصحية المحتملة لانتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في الغلاف الجوي، مقدرةً أن 5 في المئة إلى 50 في المئة فقط من الكائنات الحية يمكن أن تكون حية ومن المحتمل أن تكون نشطة.
ومع ذلك، يمكن أن تساعد مراقبة الغلاف الجوي في تحديد مصادر البكتيريا المقاومة للأدوية، على غرار اختبارات مياه الصرف الصحي لـ Covid-19 ومسببات الأمراض الأخرى، "من أجل الحد من انتشارها"، وفقًا لفلوران روسي.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
دراسة
الغيوم
بكتيريا
أدوية
"إلاي ليلي" تنشر نتائج تجرية سريرية تؤكد فاعلية أحد أدويتها في إنقاص الوزن
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-03-27
دراسة... بكتيريا الأمعاء لدى الأطفال قد تتنبأ بمرض السكري في وقت لاحق
صحة وتغذية
2023-03-27
دراسة... بكتيريا الأمعاء لدى الأطفال قد تتنبأ بمرض السكري في وقت لاحق
0
صحة وتغذية
2023-04-29
"إلاي ليلي" تنشر نتائج تجرية سريرية تؤكد فاعلية أحد أدويتها في إنقاص الوزن
صحة وتغذية
2023-04-29
"إلاي ليلي" تنشر نتائج تجرية سريرية تؤكد فاعلية أحد أدويتها في إنقاص الوزن
0
أخبار دولية
2023-04-27
الولايات المتحدة ستفتح مراكز لدراسة طلبات الهجرة في كولومبيا وغواتيمالا
أخبار دولية
2023-04-27
الولايات المتحدة ستفتح مراكز لدراسة طلبات الهجرة في كولومبيا وغواتيمالا
0
منوعات
2023-04-27
دراسة... موجة جفاف بهذه الخطورة في القرن الإفريقي مستحيلة لولا الاحترار المناخي
منوعات
2023-04-27
دراسة... موجة جفاف بهذه الخطورة في القرن الإفريقي مستحيلة لولا الاحترار المناخي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-04-29
"إلاي ليلي" تنشر نتائج تجرية سريرية تؤكد فاعلية أحد أدويتها في إنقاص الوزن
صحة وتغذية
2023-04-29
"إلاي ليلي" تنشر نتائج تجرية سريرية تؤكد فاعلية أحد أدويتها في إنقاص الوزن
0
صحة وتغذية
2023-04-26
دراسة جديدة تحذر... تناول البطاطا المقلية قد يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب
صحة وتغذية
2023-04-26
دراسة جديدة تحذر... تناول البطاطا المقلية قد يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب
0
صحة وتغذية
2023-04-21
رعشة اليد عند التوتر... إليكم معلومات مهمة عن الأسباب وطرق السيطرة عليها!
صحة وتغذية
2023-04-21
رعشة اليد عند التوتر... إليكم معلومات مهمة عن الأسباب وطرق السيطرة عليها!
0
صحة وتغذية
2023-04-20
ما هي أعراض التهاب الأمعاء؟
صحة وتغذية
2023-04-20
ما هي أعراض التهاب الأمعاء؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المنظمات المنظّرة بالانسانية تتهم لبنان بإعادة النازحين السوريين قسراً... متناسية ما تفعله دول اوروبية
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المنظمات المنظّرة بالانسانية تتهم لبنان بإعادة النازحين السوريين قسراً... متناسية ما تفعله دول اوروبية
0
امن وقضاء
2023-04-27
مولوي يعلن تولّي محافظ جبل لبنان أعمال مجلس بلدية الجديدة-البوشرية-السد
امن وقضاء
2023-04-27
مولوي يعلن تولّي محافظ جبل لبنان أعمال مجلس بلدية الجديدة-البوشرية-السد
0
أخبار لبنان
2023-04-27
ما هو سبب الاستقرار في سعر الدولار في السوق حاليا؟
أخبار لبنان
2023-04-27
ما هو سبب الاستقرار في سعر الدولار في السوق حاليا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-27
صيف واعد ضمن مهرجانات بعلبك الدولية
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-27
صيف واعد ضمن مهرجانات بعلبك الدولية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:49
عون وباسيل في جزين والنزوح السوري ثالثهما.. اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
07:49
عون وباسيل في جزين والنزوح السوري ثالثهما.. اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:17
عون: غالبية الدول الأوروبية لا تريد النازحين وتريد أن تفرضهم علينا وأن يبقوا عندنا
أخبار لبنان
07:17
عون: غالبية الدول الأوروبية لا تريد النازحين وتريد أن تفرضهم علينا وأن يبقوا عندنا
0
أخبار لبنان
07:13
باسيل: ندعو للإستفادة من الحوار والتفاهم السوري- السعودي- الايراني لتأمين عودة لائقة وآمنة للنازح السوري
أخبار لبنان
07:13
باسيل: ندعو للإستفادة من الحوار والتفاهم السوري- السعودي- الايراني لتأمين عودة لائقة وآمنة للنازح السوري
0
أخبار لبنان
06:18
عودة: زعماؤنا يدحرجون الحجارة ويختلقون العوائق ليمنعوا قيامة البلد من هوة عظيمة دفنوه فيها
أخبار لبنان
06:18
عودة: زعماؤنا يدحرجون الحجارة ويختلقون العوائق ليمنعوا قيامة البلد من هوة عظيمة دفنوه فيها
0
أخبار لبنان
05:52
الراعي: شعبنا يفتقر أكثر فأكثر ويضطر إلى هجرة الوطن بسبب سوء الحوكمة من جماعة سياسية فاسدة
أخبار لبنان
05:52
الراعي: شعبنا يفتقر أكثر فأكثر ويضطر إلى هجرة الوطن بسبب سوء الحوكمة من جماعة سياسية فاسدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
صحتك النفسية توازي صحتك الجسدية... لا تخف من طلب المساعدة
تقارير نشرة الاخبار
14:06
صحتك النفسية توازي صحتك الجسدية... لا تخف من طلب المساعدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
التحية ما قبل الأخيرة لبيار صادق في ذكراه
تقارير نشرة الاخبار
14:02
التحية ما قبل الأخيرة لبيار صادق في ذكراه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مرور رعايا ايرانيين في السعودية وايران تقدر الخطوة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مرور رعايا ايرانيين في السعودية وايران تقدر الخطوة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
طهران وبغداد وجها لوجه…
تقارير نشرة الاخبار
13:49
طهران وبغداد وجها لوجه…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:36
بعد الأمطار والطقس البارد.. متى يعود الاستقرار؟
حال الطقس
01:36
بعد الأمطار والطقس البارد.. متى يعود الاستقرار؟
2
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ابتداءً من أوّل أيار ... إرتفاع جديد في أسعار بعض السلع
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ابتداءً من أوّل أيار ... إرتفاع جديد في أسعار بعض السلع
3
أمن وقضاء
05:40
سرق أموالًا ومجوهرات بقيمة ٢٥٠ ألف دولار أميركي وشعبة المعلومات أوقفته مع آخرين
أمن وقضاء
05:40
سرق أموالًا ومجوهرات بقيمة ٢٥٠ ألف دولار أميركي وشعبة المعلومات أوقفته مع آخرين
4
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بين بري وجعجع … غرام مستحيل
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بين بري وجعجع … غرام مستحيل
5
أخبار لبنان
04:30
بعد تداول صورة بطاقة شرطي بلدية لشخص من الجنسية السورية.. رئيس بلدية اللقلوق للـLBCI: مفبركة
أخبار لبنان
04:30
بعد تداول صورة بطاقة شرطي بلدية لشخص من الجنسية السورية.. رئيس بلدية اللقلوق للـLBCI: مفبركة
6
تقارير نشرة الاخبار
13:18
بطولة كرة السلة... وقوع لبنان ضمن مجموعة الموت
تقارير نشرة الاخبار
13:18
بطولة كرة السلة... وقوع لبنان ضمن مجموعة الموت
7
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الكهرباء للنازحين السوريين ببلاش وللبنانيين الذين يدفعون...بفواتير مليونية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الكهرباء للنازحين السوريين ببلاش وللبنانيين الذين يدفعون...بفواتير مليونية
8
أخبار لبنان
05:54
مولوي: للتحقيق الفوري بصحة إصدار بلدية اللقلوق لهكذا بطاقة ومدى تطبيقها للقوانين
أخبار لبنان
05:54
مولوي: للتحقيق الفوري بصحة إصدار بلدية اللقلوق لهكذا بطاقة ومدى تطبيقها للقوانين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store