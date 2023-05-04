دراسة... اتباع نظام غذائي منخفض الدهون يقلل خطر الموت!

دراسة... اتباع نظام غذائي منخفض الدهون يقلل خطر الموت!







كشفت دراسة جديدة نُشرت يوم الأربعاء في مجلة Internal Medicine أن اتباع نظام غذائي منخفض الدهون يمكن أن يقلل من خطر الموت كل عام بنسبة تصل إلى 34 في المئة وأن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات تؤدي إلى زيادة خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 38 في المئة.



وفي هذه الدراسة، ارتبطت درجات النظام الغذائي منخفض الدهون بانخفاض الوفيات الإجمالي، مما يشير إلى فوائد صحية ملحوظة لخفض الدهون الغذائية لاستعادة الصحة.



وقال العلماء المشاركين في الدراسة: "كانت نتائجنا مماثلة لتلك التي تم الحصول عليها من العديد من الدراسات الأترابية المستقبلية واسعة النطاق والتجارب العشوائية ذات الشواهد، والتي اقترحت أيضًا انخفاضاً في الدهون المشبعة الغذائية".



ووفقًا للدراسة، انخفض خطر الوفاة لأي سبب كل عام بنسبة 21 في المئة للأشخاص الذين يتبعون أي نظام غذائي منخفض الدهون. كما انخفض خطر الموت بنسبة 34 في المئة عند اتباع نظام غذائي صحي.