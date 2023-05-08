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خبراء يكشفون... القيام بأي نشاط فني يمكن أن يساعد على العيش لفترة أطول!
صحة وتغذية
2023-05-08 | 08:59
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خبراء يكشفون... القيام بأي نشاط فني يمكن أن يساعد على العيش لفترة أطول!
على الرغم من صدور دراسات سابقة تُؤّكد أهمية التمارين الرياضية والتأمل واتّباع نظام غذائي صحي على تقوية الدماغ، إلا أن دراسة حديثة أظهرت أن إتاحة مساحة للفن ضمن الروتين اليومي يؤدي إلى نتائج مماثلة.
ويتعمق كتاب Your Brain on Art: How the Arts Transform Us، من تأليف أيفي روس وماغسامين والّذي تم نشره الشهر الماضي، في كيفية اعتبار الفن جزءًا لا يتجزأ من الحياة وكيفية دمجه في الحياة اليومية.
وفي التفاصيل، يُسلّط هذا الكتاب الضوء على أهمية الفنّ على الصحة العقلية وفوائده:
-تأثير الفنّ على الدماغ: تظهر الأبحاث أن الفن يمكن أن يقلل من التوتر ويحسن الحالة المزاجية، ويساعد في تنظيم العواطف. كما يمكن أن يعزز العلاج بالفن الشفاء ويشجع على التعبير عن الذات.
وبدوره، فقد وجد ماغسامين أن الفن يساعد الأطفال على التعلم بشكل أفضل وتنظيم عواطفهم.
-علاقة الفن مع التقدم في العمر: في حين أننا غالبًا ما نعتبر الفنون والحرف اليدوية ثانوية، إلا أنه يمكن للجميع الاستفادة من الفنّ بغض النظر عن العمر.
وبحسب دراسة حديثة، فقد أدى نشاط فني شهريًا إلى زيادة متوسط العمر المتوقع بمقدار 10 سنوات، وفقًا للمؤلفين. كما وجد بحث سابق عن كبار السن نُشر في المجلة الطبية البريطانية أن أولئك الذين شاركوا في الأنشطة الفنية، مثل حضور المتاحف أو الحفلات الموسيقية أو صالات العرض عدة مرات في السنة، قد توفوا في سنّ أكبر.
ويمكن أن يساعد تحفيز الدماغ من خلال أنشطة جديدة في تقليل مخاطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر، وقد يؤدي الصوت والضوء أيضًا إلى تحسين التدهور المعرفي المرتبط بهذه الاضطرابات من خلال تقوية العصب، كما كتب ماغسامين وروس في كتابهما.
والفن هو أي نشاط يحفز حواس الإنسان، مثل الرقص، الخياطة، الحياكة، البستنة أو الطهي. ويقول ماغسامين إنه حتى الاستماع إلى الراديو أو المشي في الطبيعة يُعتبر من أحد أشكال الفن.
وأكّدت الأبحاث أن تقديم 20 دقيقة من وقتنا في اليوم لأي عمل فني يمكن أن يحسن المزاج ويخفض مستويات الكورتيزول أو التوتر.
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
دراسة حديثة
مساحة للفن
الروتين اليومي
كتاب Your Brain on Art: How the Arts Transform Us
الفن
الدماغ
علاقة الفن
الإصابة بالخرف
مرض الزهايمر.
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