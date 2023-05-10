دراسة... إجراءات طبية بسيطة قد تمنع وفاة مليون طفل سنوياً

أفادت دراسة جديدة الثلاثاء بأنّ توفير رعاية صحية بسيطة وغير مكلفة للنساء الحوامل، كإعطائهنّ الأسبيرين مثلاُ، قد يجنّب سنوياً تسجيل مليون حالة ولادة لرضّع ميتين أو وفاة لأطفال حديثي الولادة في البلدان النامية.

وأشار فريق دولي يضمّ باحثين أنّ ربع الأطفال في العالم يولدون إما قبل أوانهم أو يعانون نقصاً في الوزن، لافتاً إلى عدم إحراز أي تقدّم في هذا الخصوص.

ودعا الباحثون الحكومات والمنظمات إلى تعزيز الرعاية التي يتلقاها الرضّع والحوامل خلال الحمل والولادة في 81 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل.

وبحسب سلسلة أبحاث نشرتها مجلة "ذي لانسيت"، فمن شأن ثمانية تدابير مُثبتة فعاليتها وسهلة للتنفيذ أن تمنع تسجيل أكثر من 565 ألف ولادة رضّع ميتين في هذه الدول.

وتشمل هذه التدابير الصحية توفير مغذيات دقيقة وبروتينات ومكملات الطاقة للنساء، وجرعة منخفضة من الأسبرين، وهرمون البروجسترون، بالإضافة إلى التوعية على أضرار التدخين، وتوفير علاجات للمصابات بالملاريا أو السفلس أو أي بكتيريا في البول.

وتوصلت الدراسة إلى إمكانية تجنّب وفاة أكثر من 475 ألف رضيع من حديثي الولادة في حال أُتيح الستيرويد للحوامل ولم يقم الأطباء فوراً بربط الحبل السرّي.

وأوضح الباحثون أنّ تكلفة تدابير صحية مماثلة تصل إلى نحو 1.1 مليار دولار.

وأشار معد الدراسة الرئيسي والأستاذ في جامعة "تامبيري" الفنلندية بير أشورن إلى أنّ هذه الإجراءات تمثل "جزءاً بسيطاً مما توفره برامج صحية أخرى".