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لحرق السعرات الحرارية... إليكم هذه الطرق البسيطة والغريبة!

صحة وتغذية
2023-05-12 | 05:15
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لحرق السعرات الحرارية... إليكم هذه الطرق البسيطة والغريبة!
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لحرق السعرات الحرارية... إليكم هذه الطرق البسيطة والغريبة!

لحرق السعرات الحرارية... إليكم هذه الطرق البسيطة والغريبة!

قد يكون فقدان الوزن أمرًا صعبًا، ومن المعروف أنه يتطلب الانضباط بشكل كبير. 
وفي حين أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام من الخطوات الضرورية لخسارة الوزن، فإن القيام ببعض الأمور البسيطة يومياً يمكن أن يساعدكم على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

إليكم في ما يلي أغرب 5 طرق قد تساعدكم في رحلة حرق السعرات الحرارية.

- اضحكوا أكثر: أظهرت الدراسات أن الضحك لمدّة 10 إلى 15 دقيقة فقط يوميًا يمكن أن يحرق ما يصل إلى 40 سعرة حرارية. فعند الضحك، تتقلص عضلات جسمكم وتتوسع، مما يزيد من معدل ضربات القلب واستهلاك الأكسجين الأمر الذي يساعدكم في رحلة حرق السعرات الحرارية.

- اركنوا سياراتكم بعيدًا: توقيف السيارات بعيدًا والمشي يمكن أن يكون كافياً للمساعدة في تعزيز حركة إضافية خلال اليوم.

- المشي بعد تناول الوجبات: بدلًا من الجلوس لفترة طويلة بعد تناول أي وجبة، جرّبوا المشي السريع. هذا الأمر يساعدكم في تخفيض نسبة السكر في الدم بعد الوجبة، والاستفادة من الطاقة على الفور.

- تنفسوا بعمق: يعتبر الخبراء أن أخذ 4 إلى 5 أنفاس عميقة وبطيئة قبل الأكل يمكن أن يكون له تأثير كبير على قدرة الأجسام على حرق السعرات الحرارية بدلاً من تخزينها. والتنفس يساعد على تهدئة النظام العصبي المركزي.

- خذوا حمامًا باردًا: إذا كنتم تستطيعون تحمّل الحمام بالماء الباردة، ففكروا في هذه النصيحة. فعندما تتعرّض الأجسام لدرجات حرارة منخفضة، يكون لديها نوعان من الخلايا الدهنية: الدهون البيضاء والدهون البنية. ويُعتقد أن الاستحمام بالماء الباردة ينشّط الدهون البنية من خلال التسبب بحرق السعرات الحرارية من أجل توليد الحرارة والحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية. ويمكن أن يساعدكم هذا في زيادة عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمكم على مدار اليوم.
 
 

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