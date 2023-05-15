الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أمل جديد لمرضى سرطان الرأس والعنق... دراسة في أستراليا بقيادة الطبيب اللبناني شربل داريدو تتوصّل لنتائج مذهلة!

صحة وتغذية
2023-05-15 | 10:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أمل جديد لمرضى سرطان الرأس والعنق... دراسة في أستراليا بقيادة الطبيب اللبناني شربل داريدو تتوصّل لنتائج مذهلة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أمل جديد لمرضى سرطان الرأس والعنق... دراسة في أستراليا بقيادة الطبيب اللبناني شربل داريدو تتوصّل لنتائج مذهلة!

أمل جديد لمرضى سرطان الرأس والعنق... دراسة في أستراليا بقيادة الطبيب اللبناني شربل داريدو تتوصّل لنتائج مذهلة!

وجدت دراسة حديثة أجراها الدكتور اللبناني شربل داريدو وفريقه من مركز Peter Mac للأمراض السرطانية في أستراليا أن تنشيط نمو سرطان الرأس والعنق قد يؤدي إلى إيقاف انتشاره ومنعه من "غزو" أجزاء أخرى من الجسم.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور شربل داريدو في مقابلة خاصة مع موقع الـLBCI الإلكتروني أن "العلاج يعتمد على برنامجين يعمل عليهما في حالة متقدمة من المرض، الأول يعمل على تكاثر الخلايا السرطانية التي تنتج الورم، والبرنامج الثاني يجعل الخلايا تتكاثر وتنتشر أكثر"، معتبرًا أنه "لا يمكن العمل في كلا البرنامجين بالوقت نفسه".

وأضاف: "عندما يتم تنشيط الخلايا فيمكن أن تستمر بالنمو، وبالتالي لا تعد قادرة على الانتشار".

وبالنسبة للخطوات المستقبلية، قال الدكتور داريدو: "نعمل حالياً على تفعيل تكاثر الخلايا السرطانية عبر استخدام مواد كيماوية على الخلايا التي توقف انتشارها فور تكاثرها، الأمر الذي يساعدنا في مكافحة المرض". وأضاف قائلاً: "هذا يجعلنا نطبق العلاج على المريض فور توثيق المرحلة، لأن الأدوية المستخدمة موافق عليها".

وفي الحديث عن العوائق خلال الدراسة، فقد كشف الدكتور داريدو لموقع الـLBCI الإلكتروني أن الدراسة لم تخلُ من العوائق التي شملت التأخير بالنتائج بسبب وباء كورونا مثلاً، أو صعوبة توفير التمويل الذي يساعد بشكل كبير في استمرارية العمل على البحث.

وأشار الدكتور داريدو الى أن الهدف من هذه الدراسة هو الحفاظ على حجم الورم تحت السيطرة ومنع انتشاره في جميع أنحاء الجسم، مضيفًا: "يمكن لهذه الدراسة أن تطبق على أنواع أخرى من السرطانات في المستقبل".

ووفقًا للدكتور داريدو، فتمت التجارب بالمختبر على الخلايا السرطانية وزرعها في الفئران للتوصل الى النتائج التي أكد أنها موثوقة وحقيقية ونتيجة عمل لما يقارب الـ5 سنوات من الأبحاث.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

سرطان الرأس والعنق

دراسة

أستراليا

الدكتور شربل داريدو

LBCI التالي
في العراق... 13 وفاة بالحمى النزفية منذ مطلع 2023
لحرق السعرات الحرارية... إليكم هذه الطرق البسيطة والغريبة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-05-12

أستراليا تشيد بـ"مرحلة إيجابية" في التجارة مع الصين

LBCI
صحة وتغذية
2023-05-10

دراسة... إجراءات طبية بسيطة قد تمنع وفاة مليون طفل سنوياً

LBCI
صحة وتغذية
2023-05-05

دراسة تحذّر النباتيين... النظام الغذائي النباتي "أقل صحة" من تناول اللحوم والبيض والحليب

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-05-05

دراسة تكشف... حمض نووي بشري على قلادة عمرها 20 ألف سنة! (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
07:46

في العراق... 13 وفاة بالحمى النزفية منذ مطلع 2023

LBCI
صحة وتغذية
2023-05-12

لحرق السعرات الحرارية... إليكم هذه الطرق البسيطة والغريبة!

LBCI
صحة وتغذية
2023-05-10

دراسة... إجراءات طبية بسيطة قد تمنع وفاة مليون طفل سنوياً

LBCI
صحة وتغذية
2023-05-08

خبراء يكشفون... القيام بأي نشاط فني يمكن أن يساعد على العيش لفترة أطول!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:45

ماغي بو غصن بعمر الـ 18 سنة... هل تغيّرت ملامحها كثيراً؟ (صور)

LBCI
خبر عاجل
2023-05-14

معوّض لـ"#الاحد_مع_ماريو": لن أسحب ترشيحي رسميا قبل أن يذهب هذا الترشيح لمرشّح جامع لقوى المعارضة سيادي إصلاحي وأتحدّى بري أن يدعو غداً الى جلسة لانتخاب رئيس

LBCI
امن وقضاء
10:00

أ.ف.ب. نقلا عن مصدر قضائي: القضاء اللبناني لم يتمكن من تبليغ سلامة بجلسة استجوابه في باريس

LBCI
صحف اليوم
00:31

سياق دعوة الراعي الى فرنسا يرتكز على 3 معطيات (نداء الوطن)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

في بعلبك: كلب اكل حذاء قاصر… فأحرقه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بوسطن سلتيكس يحجز آخر بطاقات النصف النهائي بعد إسقاطه فيلادلفيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

في الرياضة الميكانيكية اليكم نتائج المرحلة الثالثة من بطولة لبنان للكارتينغ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

"الحشيشة بعقول اللبنانيين"- الجزء الثالث: الجدوى من زراعة الحشيشة نموذج للمنفعة الاقتصادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

المعاينة الميكانيكية عائدة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

خلاف مستمر بين المركزي وكهرباء لبنان

LBCI
أخبار لبنان
13:22

رعد: قناعة الحزب هي المُضيّ بالاتجاه الصحيح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

سينان أوغان: أول الخارجين من سباق الرئاسة التركية.. هل يكون صانع رئيس تركيا المقبل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

الرئاسة التركية الى جولة ثانية.. وسنان أوغان الحَكَم!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
04:30

رنيم بو خزام تُعلن ولادة طفلها الأول من زوجها ربيع أبو علوان... وصورة حصرية للـLBCI!

LBCI
فنّ
05:49

رينا ورومي شيباني مع شقيقتهما الثالثة... شاهدوا جمال سارة شيباني! (صورة)

LBCI
أخبار دولية
16:18

تفاصيل نتائج الانتخابات التركية بعد فرز نحو 92 بالمئة من الأصوات

LBCI
فنّ
05:45

ماغي بو غصن بعمر الـ 18 سنة... هل تغيّرت ملامحها كثيراً؟ (صور)

LBCI
صحف اليوم
23:59

القاضي أبو سمرا لـ "الأخبار" :لم أعثر عليه في أي مكان

LBCI
فنّ
06:28

وفاة نجم "باب الحارة" محمد خرماشو... وداعاً "أبو حسن"

LBCI
أخبار لبنان
01:13

العثور على جثة شاب غرق منذ يومين على شاطىء الروشة

LBCI
آخر الأخبار
04:08

البخاري: نريدُ لبنان أن يكون كما كان واحة للفكر وثقافة الحياة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة