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دراسة بريطانية تكشف... الشعور بالتعب يمنع الأشخاص من اتباع أسلوب حياة صحي
صحة وتغذية
2023-05-17 | 07:27
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دراسة بريطانية تكشف... الشعور بالتعب يمنع الأشخاص من اتباع أسلوب حياة صحي
توصلت دراسة حديثة في بريطانيا إلى أن التعب هو السبب الأساس لعدم اتّباع 35 في المئة من الأشخاص أسلوب حياة صحي.
وتوضح النتائج المأخوذة من استطلاع YouGov على 2086 من البالغين في المملكة المتحدة، والتابع للصندوق العالمي لأبحاث السرطان WCRF، العوائق التي يواجهها كثير من الناس في رغبتهم في تبني العادات الصحية والتمسك بها.
وعندما سئل المشاركون عن الأمر الذي يمنعهم من تناول الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة، ذكر 29 في المئة من الرجال و 40 في المئة من النساء أن السبب يعود إلى "الشعور بالتعب الشديد".
ومن الأسباب الشائعة الأخرى الّتي تم ذكرها في
الدراسة
نقص الحافز، تكلفة الطعام، ضيق الوقت والتوازن بين العمل والحياة. كما أشار آخرون إلى تكلفة ممارسة الرياضة، مثل شراء عضوية أو معدات في صالة الألعاب الرياضية، وانعدام الثقة بالنفس.
وأوضح مات لامبرت، مدير المعلومات والترويج الصحي بالمؤسسة الخيرية أن "الناس لديهم جداول عمل مزدحمة ونعلم أنه بالنسبة للكثيرين، فإن آخر شيء قد يرغبون في فعله عندما يكونون متعبين أو يفتقرون إلى الحافز هو البدء من نقطة الصفر أو الذهاب الى النادي".
وبدورها، فتُقدر المؤسسة الخيرية ومؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أنه يمكن تجنب 40 في المئة من جميع حالات السرطان إذا اعتمد المزيد من الناس نظام حياة أكثر صحة، على سبيل المثال عن طريق تناول الأطعمة الصحية، الشعور بالنشاط، الحفاظ على وزن معتدل، تجنب حروق الشمس وعدم التدخين.
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التعب
أسلوب حياة صحي
أطعمة صحية
ممارسة الرياضة
التمارين البدنية.
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