خبراء يحذرون... أبعدوا فرشاة الأسنان عن حمام منزلكم!

أوضح خبراء مؤخراً أن فرشاة الأسنان الّتي يتم عادةً وضعها في الحمام، قد تؤدي إلى مشاكل صحية وذلك لأن قطرات صغيرة من الفضلات البشرية قد تلتصق عليها وتنتقل بعدها إلى الفم.

وينصح الخبراء في هذه الحالة بإنزال غطاء المرحاض أولاً وبوضع فرشاة الأسنان في مكان آخر كغرفة النوم مثلاً حيث تعدّ كمية التلوث قليلة جدّاً.

وللحفاظ على نظافة فرشاة الأسنان، يجب فصلها عن فرش أسنان الآخرين ووضع نوع من الغطاء عليها لمنع وصول البكتيريا إليها.

والجدير بالذكر أن تنظيف الأسنان جيدًا مرتين يوميًا يساعد في منعها من التسوس والمحافظة على صحتها.