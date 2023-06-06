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دراسة صادمة تكشف... هذا هو اليوم الذي تحدث فيه النوبات القلبية أكثر من غيره!
صحة وتغذية
2023-06-06 | 08:11
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دراسة صادمة تكشف... هذا هو اليوم الذي تحدث فيه النوبات القلبية أكثر من غيره!
أظهرت نتائج بحث تم تقديمه في مؤتمر جمعية القلب والأوعية الدموية البريطاني أن أخطر أنواع النوبات القلبية من المرجح أن تحدث يوم الإثنين أكثر من أي يوم آخر من الأسبوع.
وقام الأطباء في Belfast Health and Social Care Trust وRoyal College of Surgeons in Ireland بتحليل بيانات أكثر من 10 آلاف مريض في جميع أنحاء إيرلندا، تم إدخالهم إلى المستشفى بين عامي 2013 و2018 إثر إصابتهم بأخطر أنواع النوبات القلبية، والمعروف باسم احتشاء عضلة القلب المرتبط بارتفاع مقطع ST أو STEMI.
ويحدث هذا النوع من النوبات القلبية عندما يُسد الشريان الرئيسي تمامًا.
ووجد الباحثون أن ارتفاع معدلات النوبات القلبية STEMI حدث في بداية أسبوع العمل، إذ سجّل أعلى المعدلات في أيام الإثنين.
وحيّرت هذه الظاهرة، المعروفة باسم "الاثنين الأزرق"، العلماء الّذين شاركوا في الدراسة. هذا وأشارت دراسات سابقة إلى أن النوبات القلبية قد تحدث على الأرجح يوم الإثنين بسبب الإيقاع اليومي للجسم، أو دورة النوم الطبيعية.
وبالتالي، فقد وجدت جمعية القلب الأميركية AHA أن الأشخاص يتعرّضون للنوبات القلبية أكثر من غيرهم في الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول مقارنة بأي وقت آخر من العام.
وقد يؤدي التغيير في جداول الروتين والنوم والتمارين الرياضية، بالإضافة إلى النظام الغذائي، إلى تعريض الأشخاص لخطر الإصابة بمشاكل صحية متعلّقة بالقلب خلال ذلك الوقت من العام.
وفي هذا السياق، يمكن أن تشمل علامات النوبة القلبية ما يلي: ألم في الصدر، غثيان، أوجاع في الذراع أو الكتف، آلام الظهر والرقبة والفك، شعور بالضعف أو إغماء وصعوبة في التنفس.
ومع ذلك، تختلف الأعراض لدى النساء والرجال، في حين أن النساء قد يعانينَ أعراضاً أكثر شيوعاً مثل الغثيان والقيء وضيق التنفس وآلام الظهر، وفقًا لجمعية القلب الأميركية.
أما بالنسبة للطرق الّتي يمكن اعتمادها لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية، فتشمل ممارسة الأنشطة البدنية بشكل منتظم، اتباع نظام غذائي صحي، الإقلاع عن التدخين، الحفاظ على وزن صحي، مراقبة ضغط الدم والكوليسترول والسكري وتناول الدواء حسب التوجيهات.
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
نتائج
بحث
مؤتمر
جمعية القلب والأوعية الدموية البريطاني
النوبات القلبية
يوم الاثنين
STEMI
وقاية.
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