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صلة مذهلة... دراسة جديدة تكشف العلاقة بين الرضاعة الطبيعية وارتفاع فرصة النجاح في الاختبارات!

صحة وتغذية
2023-06-06 | 09:19
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صلة مذهلة... دراسة جديدة تكشف العلاقة بين الرضاعة الطبيعية وارتفاع فرصة النجاح في الاختبارات!
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صلة مذهلة... دراسة جديدة تكشف العلاقة بين الرضاعة الطبيعية وارتفاع فرصة النجاح في الاختبارات!

صلة مذهلة... دراسة جديدة تكشف العلاقة بين الرضاعة الطبيعية وارتفاع فرصة النجاح في الاختبارات!

كشفت دراسة جديدة نُشرت يوم الإثنين في مجلة ADC عن وجود صلة بين فترة الرضاعة الطبيعية ودرجات الإختبار لدى المراهقين. 

وأكّدت الدراسة أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية لفترة أطول يمكن أن يحصلوا على نتائج أفضل في إمتحاناتهم عند المراهقة.

وبالمقارنة مع أولئك الذين لم يرضعوا من قبل، فإن الأطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية لمدة 12 شهرًا على الأقل كانوا أكثر عرضة بنسبة 39 في المئة لاجتياز إختبارات الرياضيات واللغة الإنكليزية، وكان إحتمال رسوبهم في امتحان اللغة الإنكليزية أقل بنسبة 25 في المئة.

وقالت بيريرا إلياس، الباحثة المشاركة في الدراسة، إن ما وجده الفريق هو أن هناك تحسنًا طفيفًا في نتائج الإختبارات المرتبطة بالرضاعة الطبيعية لفترة أطول.

وقالت بيريرا إن هناك المزيد من الدراسات التي يتعين القيام بها لتأكيد النتائج، خاصة تلك التي تأخذ في الإعتبار المتغيرات بين العائلات.
 

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