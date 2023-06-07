الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بنسبة 74 بالمئة...علاج جديد يقلّص خطر تقدّم نوع نادر من سرطان الدم

صحة وتغذية
2023-06-07 | 09:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بنسبة 74 بالمئة...علاج جديد يقلّص خطر تقدّم نوع نادر من سرطان الدم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بنسبة 74 بالمئة...علاج جديد يقلّص خطر تقدّم نوع نادر من سرطان الدم

بنسبة 74 بالمئة...علاج جديد يقلّص خطر تقدّم نوع نادر من سرطان الدم

أظهر علاج يعمل على تغيير خلايا الجسم المناعية جينياً، قدرة على تقليص خطر تقدّم نوع نادر من سرطان الدم بنسبة 74 بالمئة على ما أظهرت نتائج دراسة حديثة.

وأُخضع "سيلتاكابتاغن أوتولوسل" (Ciltacabbtagen autoleucel) المعروف باسمه التجاري "كارفيكتي"، لاختبار ضمن تجربة سريرية شملت 419 مريضاً مُصابين بالورم النقوي المتعدِّد ولم تستجب حالاتهم لعلاج "ليناليدوميد" الكيميائي الذي عادة ما يُوصف للمرضى.

وفيما بات استخدام هذا العلاج "شائعاً"، لم تعد حالات نسبة كبيرة من المرضى تستجيب لهذا الدواء، على ما قال الاختصاصي في الأورام أوريوف أوديجيد خلال المؤتمر السنوي للمتخصصين في السرطان الذي استضافته الجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري في شيكاغو وعُرضت خلاله نتائج التجارب.

وأضاف أوديجيد الذي لم يشارك في الدراسة إنّ ""كارفيكتي" أظهر نتائج فعالة بشكل ملحوظ مقارنة بخيارات المريض الحالية" و"يمكن استخدامه بأمان في مرحلة مبكرة من العلاج".

وفي التجربة السريرية، تلقّى نصف المرضى "كارفيكتي"، بينما أُعطيت للنصف الثاني مجموعة من الأدوية الموصوفة بشكل شائع حالياً، بينها علاج كيميائي ومنشطات.

وأشار بيان إلى أنّ "الباحثين توصّلوا بعد متابعة المرضى مدى 16 شهراً، إلى أنّ "سيلتاكابتاغن أوتولوسل" يقلّص خطر تقدّم المرض بنسبة 74%، مقارنة بالعلاجات المعيارية".

والورم النقوي المتعدّد هو نوع من سرطان الدم يطال خلايا الدم البيضاء المسماة بخلايا البلازما، وقد يتسبّب بتلف للعظام والكلى والجهاز المناعي.

ويصيب الورم النقوي المتعدّد سبعة من كل مئة ألف شخص سنوياً، بحسب مركز "كليفلاند كلينيك".

ويزداد خطر الإصابة بهذا المرض مع التقدّم في السنّ فيما يرتفع احتمال إصابة الرجال وذوي أصحاب البشرة السوداء.

وراهناً، لا يوجد علاج للورم النقوي المتعدّد فيما يمكن إبطاء تقدم المرض أو إيقافه لفترة طويلة.

ويتمثّل العلاج الجديد بإزالة الخلايا التائية لمستقبلات المستضد الخيمري (CAR)
 لدى المريض وتعديلها جينياً في المختبر، ليصبح لديها بروتينات محددة تسمى مستقبلات وقادرة على البحث عن الخلايا السرطانية وتدميرها.

وخلال التجربة السريرية، كان عدد التطورات غير المرغوب فيها الخطرة إلى المُهدِّدة للحياة أعلى قليلاً لدى المجموعة التي تناولت "كارفيكتي" مقارنة بالمجموعة الأخرى (97 بالمئة مقابل 94 بالمئة) فيما عانى ثلاثة أرباعهم من رد فعل مناعي مفرط ونحو 5% منهم من متلازمة السمية العصبية.

وسيواصل الباحثون متابعة كل هؤلاء المرضى لتحديد آثار هذه العلاجات على المدى البعيد وتأثيرها على جودة حياتهم.
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

سرطان

علاج

مناعة

LBCI التالي
بعد مرور أعوام... تسجيل إصابة جديدة بـ "الصداع المرتبط بالاستحمام"!
صلة مذهلة... دراسة جديدة تكشف العلاقة بين الرضاعة الطبيعية وارتفاع فرصة النجاح في الاختبارات!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-06-03

دراسة سريرية... علاج واعد يقلل خطر تكرار الإصابة بسرطان الثدي!

LBCI
فنّ
2023-03-15

دينا حايك تتعافى من سرطان الثدي بعد سنة كاملة من العلاج

LBCI
منوعات
03:49

ذعر وصدمة بسبب خطأ كبير... رسائل لـ400 شخص أبلغتهم إصابتهم بالسرطان ولكن!

LBCI
اخبار البرامج
2023-06-01

موقف مؤثّر...صديقتان جمعتهما "مصيبة السرطان" تلتقيان بعد غياب في "أحمر بالخط العريض"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
02:38

بعد مرور أعوام... تسجيل إصابة جديدة بـ "الصداع المرتبط بالاستحمام"!

LBCI
صحة وتغذية
2023-06-06

صلة مذهلة... دراسة جديدة تكشف العلاقة بين الرضاعة الطبيعية وارتفاع فرصة النجاح في الاختبارات!

LBCI
صحة وتغذية
2023-06-06

دراسة صادمة تكشف... هذا هو اليوم الذي تحدث فيه النوبات القلبية أكثر من غيره!

LBCI
صحة وتغذية
2023-06-03

دراسة سريرية... علاج واعد يقلل خطر تكرار الإصابة بسرطان الثدي!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-06-05

الصايغ لـ"عشرين 30": نحن على تواصل مع جهاد أزعور.. ومعوض لم يعلن انسحابه بل أعلن تأييده لأزعور

LBCI
أخبار سياسية
03:53

مارك ضوّ للـLBCI: حزب الله لم ينجح بفرض مرشحه..ولأول مرّة يكون "الثنائيّ" معزولًا الى هذه الدرجة

LBCI
فنّ
05:47

زواج ماريتا الحلاني رسميّاً... شاهدوا الفيديو الأول من الزفاف

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-04

مساعد وزير الخارجية الاسترالي في لبنان والسعودية والإمارات هذا الاسبوع.. ماذا على طاولة البحث؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

أهالي رياضيي كرة السلة اللبنانية قدوة لجيل صاعد في اللعبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

تحركات عالمية لتجنب التعامل بالدولار...فهل هيمنة الدولار في خطر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هل كانت الدقائق الـ100 كافية ليجتاز بلينكن مئات الاميال بهدف حلحلة الخلافات بين واشنطن والمملكة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

توتال تستعجل الحفر في البلوك رقم ٩

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

حمامُ سلام بين بكركي وعين التينة أمّا في ساحة النجمة فكلامٌ آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

تطبيق يمكنكم من كشف إمكانية نشوب الحرائق في مناطقكم... تعرفوا إليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

لا يحصل إلا في لبنان: الهزات تعمل نهارًا وتتوقف ليلًا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

هل ستحصل الإمتحانات الرسمية في مواعيدها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

صندوق النقد مستمر بدعم لبنان تقنيًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:47

زواج ماريتا الحلاني رسميّاً... شاهدوا الفيديو الأول من الزفاف

LBCI
آخر الأخبار
15:14

معلومات للـLBCI: الاسد أبلغ عون انه لا يتدخل في الموضوع الرئاسي وأنه على حياد وأبلغ فرنجية هذا الامر

LBCI
فنّ
05:59

"شابة" ابنة صابر الرباعي حديث الجمهور... شاهدوا أوّل وأحدث ظهور لها! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
15:35

الاسد لعون: لا أتدخّل في الاستحقاق الرئاسي وأنا على حياد

LBCI
منوعات
08:35

يُنفق مليوني دولار سنوياً ولديه أكثر من 30 طبيباً... تعرفوا على الأربعيني "المُكافح للشيخوخة"! (صور)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
01:46

"أبل فيجن برو" تبصر النور وهذا سعرها!

LBCI
آخر الأخبار
10:43

الجيش يعيد فتح طريق المطار بعد قطعها بالإطارات المشتعلة

LBCI
أخبار دولية
03:16

انخفاض قياسي جديد لسعر صرف الليرة التركية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More