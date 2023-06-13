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كوب من الكحول يومياً يُبعِد أمراض القلب؟!
صحة وتغذية
2023-06-13 | 04:56
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كوب من الكحول يومياً يُبعِد أمراض القلب؟!
كوب من الكحول يومياً يُبعِد أمراض القلب؟!
توصلت دراسة علمية إلى أن تناول كوب من مشروب كحولي من حين لآخر يقلل من التوتر المرتبط بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
وتبيّن أن النساء اللواتي يشربن ما يصل إلى كوب واحد من الكحول في اليوم والرجال الذين يشربون اثنين كحد أقصى، معرّضون أقل لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من أولئك الذين يشربون أكثر.
وفي حين أن الأبحاث السابقة كانت قد ألمحت إلى أنه قد يكون لهذه الكمية من الكحول تأثيراً وقائياً، إلا أن هذه المرة الأولى التي يعتقد العلماء فيها أنهم اكتشفوا السبب الفيزيولوجي للأمر، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ووجدوا أن الكميات المنخفضة المنتظمة من الكحول تؤدي إلى انخفاض طويل الأمد في إشارات الإجهاد في الدماغ، والتي ترتبط بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.
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كحول
قلب
أمراض
سكتة
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