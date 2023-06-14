دراسة جديدة عن كوفيد... ماذا كشفت عن حاستي الشم والتذوق؟

دراسة جديدة عن كوفيد... ماذا كشفت عن حاستي الشم والتذوق؟



كشف الباحثون في دراسة نُشرت في مجلة The Laryngoscope أن نحو ثلثي الأميركيين الذين أصيبوا بكوفيد منذ بداية الوباء فقدوا جزئيًا أو كليًا حاستي الشم أو التذوق.



وقال الدكتور نيل باتاتشاريا، أستاذ طب الأنف والأذن والحنجرة في جامعة هارفارد ومؤلف الدراسة، إنه "بينما استعاد الغالبية حواسهم، فإن نحو 6 ملايين أميركي لا يزالون يعانون الأعراض المزمنة"، مضيفًا: "كثير من الناس لم يتعافوا تمامًا".



ولاحظ الباحثون أيضًا أنه كلّما زادت حدّة أعراض كوفيد لدى المريض، زادت احتمالية فقدانه لحاسة التذوق أو الشم، وقلّت نسبة الشفاء لديه.



ولا يزال لدى الباحثين العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها، بما في ذلك كيف ولماذا يؤثر كوفيد على حواس البعض بدون الآخرين، ومتى يمكن للمرضى توقع استعادة حواسهم بالكامل.



وقال بهاتاشاريا إنه عندما يتعافى المرضى، لا يكون ذلك وفقًا لجدول زمني يمكن التنبؤ به. وأضاف أنه يبدو أنه كلما طال أمد استمرار أعراض المريض، قل احتمال تعافيه.



وفي الوقت الحالي، لا يوجد علاج قياسي لهذه الآفة، وفقًا لبهاتاشاريا، مشيرًا إلى المرضى المتضررين على أنهم "مجموعة من الأشخاص الذين تم إهمالهم قليلاً".