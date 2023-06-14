الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
27
o
الجنوب
27
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
27
o
الجنوب
27
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كيف تتجنّبون الشعور بالتعب في الصيف؟
صحة وتغذية
2023-06-14 | 08:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
كيف تتجنّبون الشعور بالتعب في الصيف؟
غالبًا ما يُشكل الطقس الحارّ مُعضلة للكثير من الأشخاص، منهم من يحبذ الاستلقاء تحت أشعة الشمس في الصيف بينما يُفضل الآخرون البقاء في الداخل حيث يوجد مكيّف الهواء.
ووفق موقع "
ديلي ميل
" البريطاني، فكلما زاد الوقت الذي يقضيه الأشخاص تحت أشعة الشمس، توسّعت الأوعية الدموية في الجلد وتدفق المزيد من الدم إلى سطح الجسم، وهذا ما يؤدي إلى احمرار الجلد.
وعلى الرغم من أن هذا يساعد الجسم على الحفاظ على درجة حرارته العادية، إلا أنه يعني أيضًا أن هناك كمية أقل من الدم تتدفق الى أجزاء الجسم.
ويذكر الموقع أنه يجب دائماً شرب كمية كبيرة من الماء، ما يساعد الجسم على التعامل مع السوائل الّتي تُفقد بسبب التعرّق، كما يُساعد الأمر على التعافي بعد التعرض لأشعة الشمس.
ويساعد تجنّب الأطعمة المليئة بالكربوهيدرات، والتي تستغرق وقتًا طويلاً لتتحلل، الجسم على التركيز بشكل أقل على عملية الهضم، وإعطائه المزيد من الوقت لتبريده.
وبالتالي، لا بدّ من أن يبحث الناس عن الأطعمة المليئة بالبروتينات والفيتامينات وتشمل تناول سمك السلمون والسلطات والمكسرات والفواكه والخضروات.
والجدير بالذكر أيضاً أنه يجب تجنّب الرغبة في شرب كميات كبيرة من الكحول في الطقس الحار، كون هذه المشروبات تتسبب بجفاف الجسم، ما يسرّع من عملية الإرهاق.
ومن المهمّ أيضاً التأكّد من حصولكم على قسط وافر من النوم، أي حوالي 8 ساعات بعد قضاء فترة طويلة تحت أشعة الشمس، الأمر الّذي سيسمح للجسم بالتعافي.
أما في حال تعرّض أحد الأشخاص "لضربة الشمس"، فتنصح خدمة الصحة الوطنية البريطانية أو NHS باتباع الخطوات التالية:
- نقل الشخص المعني إلى مكان بارد.
- إزالة الملابس "غير الضرورية" مثل السترة أو الجوارب.
- شرب كمية كبيرة من المشروبات الرياضية أو الماء البارد.
- محاولة تبريد بشرة الشخص المصاب عبر تطبيق كمادات باردة ملفوفة بقطعة قماش تحت الإبط أو على الرقبة.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
الطقس الحار
الصيف
ضربة الشمس
درجة حرارة عالية
شرب الماء
جفاف الجسم.
دراسة جديدة عن كوفيد... ماذا كشفت عن حاستي الشم والتذوق؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
05:22
بديع أبو شقرا يستقبل الصيف بجلسة تصوير شبابيّة غير تقليديّة (صور)
فنّ
05:22
بديع أبو شقرا يستقبل الصيف بجلسة تصوير شبابيّة غير تقليديّة (صور)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
"رجعت الصيفية بلبنان.. و"أهلا بهالطلة أهلا
تقارير نشرة الاخبار
13:37
"رجعت الصيفية بلبنان.. و"أهلا بهالطلة أهلا
0
أخبار دولية
2023-06-11
في كندا... الحرائق تستعر وقد تستمر طوال الصيف
أخبار دولية
2023-06-11
في كندا... الحرائق تستعر وقد تستمر طوال الصيف
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-09
"عجقة" زوّار في البترون هذا الصيف
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-09
"عجقة" زوّار في البترون هذا الصيف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
06:41
دراسة جديدة عن كوفيد... ماذا كشفت عن حاستي الشم والتذوق؟
صحة وتغذية
06:41
دراسة جديدة عن كوفيد... ماذا كشفت عن حاستي الشم والتذوق؟
0
صحة وتغذية
2023-06-13
كوب من الكحول يومياً يُبعِد أمراض القلب؟!
صحة وتغذية
2023-06-13
كوب من الكحول يومياً يُبعِد أمراض القلب؟!
0
صحة وتغذية
2023-06-13
هل تفقدون الوزن ثم تستعيدونه بشكل سريع؟... إليكم السبب!
صحة وتغذية
2023-06-13
هل تفقدون الوزن ثم تستعيدونه بشكل سريع؟... إليكم السبب!
0
صحة وتغذية
2023-06-07
برنامج تجريبي جديد... بريطانيا تطلق مشروعاً لتوسيع نشر أدوية إنقاص الوزن
صحة وتغذية
2023-06-07
برنامج تجريبي جديد... بريطانيا تطلق مشروعاً لتوسيع نشر أدوية إنقاص الوزن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-06-13
هل تفقدون الوزن ثم تستعيدونه بشكل سريع؟... إليكم السبب!
صحة وتغذية
2023-06-13
هل تفقدون الوزن ثم تستعيدونه بشكل سريع؟... إليكم السبب!
0
آخر الأخبار
2023-04-28
الوكالة الوطنية للإعلام: شاحنة محملة بالمازوت اصطدمت بعمود كهرباء في حي الرويس في الغازية ما ادى الى انقلابها على جانب الطريق وعملت بلدية الغازية على رفع الشاحنة وفتح الطريق
آخر الأخبار
2023-04-28
الوكالة الوطنية للإعلام: شاحنة محملة بالمازوت اصطدمت بعمود كهرباء في حي الرويس في الغازية ما ادى الى انقلابها على جانب الطريق وعملت بلدية الغازية على رفع الشاحنة وفتح الطريق
0
فنّ
2023-03-29
مايا دياب: " بتوصل لمحل بتقرّر الابتعاد"... فماذا قصدت؟
فنّ
2023-03-29
مايا دياب: " بتوصل لمحل بتقرّر الابتعاد"... فماذا قصدت؟
0
فنّ
14:05
مسجلة بالذكاء الاصطناعي... أغنية "للبيتلز" تصدر هذا العام!
فنّ
14:05
مسجلة بالذكاء الاصطناعي... أغنية "للبيتلز" تصدر هذا العام!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:47
عقب توجيه تهم جنائية إليه ...عيد ميلاد ترامب يبدو لن يكون سعيدا
تقارير نشرة الاخبار
06:47
عقب توجيه تهم جنائية إليه ...عيد ميلاد ترامب يبدو لن يكون سعيدا
0
أخبار لبنان
05:48
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 128 نائباً صوتوا ولا رئيس... وورقة ضائعة!
أخبار لبنان
05:48
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 128 نائباً صوتوا ولا رئيس... وورقة ضائعة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
"رجعت الصيفية بلبنان.. و"أهلا بهالطلة أهلا
تقارير نشرة الاخبار
13:37
"رجعت الصيفية بلبنان.. و"أهلا بهالطلة أهلا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فريق Denver Nuggets يفوز باللقب لأول مرة في تاريخه بعد حسمه السلسلة النهائية مع Miami Heat
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فريق Denver Nuggets يفوز باللقب لأول مرة في تاريخه بعد حسمه السلسلة النهائية مع Miami Heat
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
منصة جديدة لحلّ أزمة تسجيل السيارات في الدكوانة..
تقارير نشرة الاخبار
13:36
منصة جديدة لحلّ أزمة تسجيل السيارات في الدكوانة..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ايلي صعب يتوج حفل تخرج الدفعة السابعة من المصممين لطلاب جامعة LAU بعرض أزياء حمل عنوان: Real Time
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ايلي صعب يتوج حفل تخرج الدفعة السابعة من المصممين لطلاب جامعة LAU بعرض أزياء حمل عنوان: Real Time
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لاعبو منتخب لبنان للشباب يلتحقون بتدريبات الفريق الوطني إستعدادا لكأس العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لاعبو منتخب لبنان للشباب يلتحقون بتدريبات الفريق الوطني إستعدادا لكأس العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من جلسة مخصصة للنازحين... ميقاتي يفتح معركة التعيينات العسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من جلسة مخصصة للنازحين... ميقاتي يفتح معركة التعيينات العسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مشروع وطن الإنسان يطلق "الرؤية الاقتصادية لإحياء لبنان"
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مشروع وطن الإنسان يطلق "الرؤية الاقتصادية لإحياء لبنان"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:43
نتيجة فرز الأصوات بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 59 أزعور 51 فرنجية 1 جوزيف عون 6 بارود 8 لبنان الجديد ورقة ملغاة ورقة بيضاء وورقة ضائعة
خبر عاجل
04:43
نتيجة فرز الأصوات بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية: 59 أزعور 51 فرنجية 1 جوزيف عون 6 بارود 8 لبنان الجديد ورقة ملغاة ورقة بيضاء وورقة ضائعة
2
خبر عاجل
06:34
عقب جلسة مجلس النواب اليوم.. تغريدة جديدة لفرنجية!
خبر عاجل
06:34
عقب جلسة مجلس النواب اليوم.. تغريدة جديدة لفرنجية!
3
فنّ
05:08
بعد أنباء علاقته الغراميّة بكاريس بشار.. جورج خباز يخرج عن صمته ويوضح
فنّ
05:08
بعد أنباء علاقته الغراميّة بكاريس بشار.. جورج خباز يخرج عن صمته ويوضح
4
أخبار لبنان
10:34
تكتل التوافق الوطني: سنصوّت لفرنجية
أخبار لبنان
10:34
تكتل التوافق الوطني: سنصوّت لفرنجية
5
خبر عاجل
04:50
فقدان نصاب الدورة الثانية لجلسة انتخاب الرئيس بعدما كانت الدورة الاولى مكتملة النصاب بـ 128 نائبا
خبر عاجل
04:50
فقدان نصاب الدورة الثانية لجلسة انتخاب الرئيس بعدما كانت الدورة الاولى مكتملة النصاب بـ 128 نائبا
6
أخبار لبنان
13:18
رسالة عاجلة إلى وزير الخارجية الأميركي من الرؤساء المشاركين للجنة الصداقة الأميركية اللبنانية في الكونغرس الأميركي حول انتخابات الرئاسة اللبنانية
أخبار لبنان
13:18
رسالة عاجلة إلى وزير الخارجية الأميركي من الرؤساء المشاركين للجنة الصداقة الأميركية اللبنانية في الكونغرس الأميركي حول انتخابات الرئاسة اللبنانية
7
أخبار لبنان
16:24
نولاند بعد مكالمة مع بري: نقدر التزامه بمحاولة الحفاظ على النصاب وعقد جلسات مفتوحة
أخبار لبنان
16:24
نولاند بعد مكالمة مع بري: نقدر التزامه بمحاولة الحفاظ على النصاب وعقد جلسات مفتوحة
8
خبر عاجل
10:44
باسيل: التفاهم مع حزب الله لم يسقط ولكنه ليس بخير ونحن خارج اي اصطفاف داخلي او خارجي ولسنا جزءا من محور ونرغب أن نكون على علاقة جيّدة وتواصل مع الجميع
خبر عاجل
10:44
باسيل: التفاهم مع حزب الله لم يسقط ولكنه ليس بخير ونحن خارج اي اصطفاف داخلي او خارجي ولسنا جزءا من محور ونرغب أن نكون على علاقة جيّدة وتواصل مع الجميع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More