تحذيرات من قلّة النوم... ما علاقة الوفاة المبكرة؟!

وجد باحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد أن الأشخاص الّذين يحافظون على جدول نوم منتظم وصحي كان لديهم خطر الوفاة المبكرة أقل بنسبة 40 في المئة من أولئك الذين لا ينالون قسطاً كافياً من النوم.



ووفقاً للدراسة، بقيادة جون تشونغ، الّتي تم تقديم نتائجها في اجتماع الجمعيات المهنية للنوم في إنديانابوليس الأسبوع الماضي، فيجب الحصول يومياً على سبع إلى تسع ساعات من النوم للحفاظ على صحة جيّدة.



وتشير النتائج إلى أنه لطالما ارتبطت قلة النوم بالمشاكل الصحية المزمنة مثل أمراض القلب وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والسكري والسكتة الدماغية والسمنة والاكتئاب.



واستخدم فريق البحث بيانات من دراسة تُعنى بتصلب الشرايين (MESA)، وهي دراسة بحثية طبية برعاية المعاهد الوطنية للصحة (NIH) ، لتقييم 1750 مشارك على مدى سبع سنوات.



وفي التفاصيل، فقد تم تجهيز المشاركين عبر ارتداء جهاز يُشبه الساعة على المعصم لرصد الحركة وتقييم أنماط نومهم من خلال قياس النشاط بواسطة الضوء والحركة.



وتوصي الأكاديمية الأميركية لطب النوم بالخلود إلى النوم في الوقت عينه كل ليلة والاستيقاظ في نفس الوقت كل صباح، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.



وتبيّن في النتائج أن الحرمان من النوم يعني الحصول على أقلّ من سبع ساعات من الراحة أو النوم في الليلة الواحدة.



كما ذُكر أن الرجال أكثر عرضة من النساء للحصول على قسط كاف من النوم بشكل عام، حيث كشف 33.3 في المئة أنهم ينامون أقل من سبع ساعات في الليلة مقارنة بـ 32.1 في المئة من النساء.