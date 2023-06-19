حمى الضنك تتفشى في هذه الدولة... عيادات ومقابر تكتظ بالضحايا: "فقدنا السيطرة"!

بعد شهرين من أمطار غزيرة إعصارية غمرت بلدة كاتاكاوس في شمال البيرو، يموت عشرات السكان بسبب إصابتهم بحمى الضنك وهو مرض فيروسي ينتقل من طريق البعوض الذي يجذبه ركود المياه.وتعاني منطقة بيورا البيروفية القريبة من الحدود مع الإكوادور، أزمة صحية جديدة رغم أن البيرو الواقعة في أميركا اللاتينية لم تتعافَ بعد بشكل كامل من أعلى معدل وفيات بكوفيد-19 مسجّل في العالم.وتتمثل أعراض الإصابة بحمى الضنك الفيروسية في حمى شديدة وصداع وآلام جسم ونزف وفشل الأعضاء وأحيانًا الموت.بحلول 13 حزيران، سجّلت بيورا 82 حالة وفاة بحمى الضنك بينها لأحد عشر طفلًا وأكثر من 44 ألف إصابة منذ بداية العام 2023، وفق أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في المنطقة سيسار أوريغو.وقالت الخبيرة في الأمراض المنقولة فاليري باث-سولدان في جامعة كايتانو هيريديا في ليما لوكالة فرانس برس "فقدنا السيطرة" على الوباء.الخميس، إستقالت وزيرة الصحة في البيرو على خلفية تعاملها مع هذه الأزمة الصحية.وتقول منظمة الصحة العالمية إن حمى الضنك وأمراضًا أخرى مثل الشيكونغونيا التي تنقلها بعوض الزاعجة المصرية آخذة بالإنتشار أكثر فأكثر في ظلّ التغير المناخي.وتتأثر دول أخرى في أميركا اللاتينية بانتشار حمى الضنك، لكن البيرو سجّلت ثاني أكبر نسبة وفيات هذا العام بعد البرازيل.وفي شباط، أعلنت البيرو حالة طوارئ صحية في مناطق عدة بعد تسجيل زيادة نسبتها 72 في المئة في حالات حمى الضنك مقارنة بالفترة نفسها في العام 2022.