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فيروس حمى الضنك...ما هي أعراضه وكيف يمكن الوقاية منه؟
صحة وتغذية
2023-06-19 | 06:24
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فيروس حمى الضنك...ما هي أعراضه وكيف يمكن الوقاية منه؟
فيروس حمى الضنك...ما هي أعراضه وكيف يمكن الوقاية منه؟
حمى الضنك أو الحمى المؤلمة للعظام هي عدوى فيروسية تنتقل من البعوض إلى البشر، وهي أكثر شيوعًا في المناخات الإستوائية وشبه الإستوائية.
وتشير تقديرات منظمة الصحّة العالمية إلى أن ما يقارب نصف سكان العالم معرّضون لخطر الإصابة بحمى الضنك في الوقت الراهن. ووفقًا للمنظمة، فقد تراوح عدد المصابين بالعدوى بين 100 و 400 مليون حالة سنوياً.
وعلى الرغم من أن الكثير من حالات العدوى بفيروس حمى الضنك لا أعراض لها أو لا تسبّب إلا إعتلالات خفيفة، فإن فيروس حمى الضنك يمكن أن يسبّب أحياناً حالات أكثر وخامة، وحتى الموت. فما هي أعراض حمى الضنك؟ وكيف يمكن الوقاية منه؟
أعراض فيروس حمى الضنك
يعاني معظم الأشخاص المصابين بحمى الضنك من أعراض خفيفة أو لا تظهر عليهم أي أعراض ويتحسنون في غضون أسبوع إلى أسبوعين. وأحيانًا، تكون حمى الضنك شديدة وتؤدي إلى الوفاة. في حين أن الأشخاص الذين يصابون بالفيروس للمرة الثانية، فقد يكونون أكثر عرضة للإصابة بحمى الضنك الشديدة.
وفي حال حدوث الأعراض، فإنها تبدأ عادةً بعد 4-10 أيام بعد الإصابة وتستمر لمدة 2-7 أيام. وقد تشمل:
-
إرتفاع في درجة الحرارة
-
صداع حاد
-
ألم خلف العينين
-
آلام العضلات والمفاصل
-
غثيان
-
تقيؤ
-
تورم الغدد
وقد تشمل أعراض حمى الضنك الشديدة:
-
ألم شديد في البطن
-
تنفس سريع
-
نزيف اللثة أو الأنف
-
تعب
-
الأرق
-
الدم في القيء أو البراز
-
الشعور بالعطش الشديد
-
بشرة شاحبة وباردة
-
الشعور بالضعف
ويجب على الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض الشديدة الحصول على الرعاية على الفور.
التشخيص والعلاج
لا يوجد علاج محدد لحمى الضنك، ومن الممكن معالجة معظم الحالات في المنزل باستخدام مسكنات الألم. أمّا بالنسبة للأشخاص المصابين بحمى الضنك الشديدة، فغالبًا ما تكون هناك حاجة إلى الإستشفاء.
الوقاية والسيطرة
إن منع لدغات البعوض هو أفضل طريقة لتجنب الإصابة بحمى الضنك. ويمكن التقليل من خطر الإصابة بالعدوى عن طريق حماية أنفسكم من لدغات البعوض باستخدام:
-
الملابس التي تغطي أكبر قدر ممكن من الجسم
-
الناموسيات في حال النوم خلال النهار، ويُفضّل رش الناموسيات بمواد طاردة للحشرات
-
طارد البعوض (يحتوي على DEET أو Picaridin أو IR3535)
إذا أصبت بحمى الضنك، فمن المهم:
-
أخذ إستراحة
-
شرب الكثير من السوائل
-
استخدام مسكن الآلام
-
تجنب العقاقير غير الستيرويدية المضادة للإلتهابات
-
مراقبة الأعراض الشديدة والإتصال بالطبيب في أقرب وقت ممكن إذا لاحظتم أيًا منها
والجدير بالذكر هو أن المصابين بحمى الضنك قد يشعرون بالتعب لأسابيع عدة بعد الشفاء. وبالنسبة للقاح، فتمت الموافقة على لقاح واحد (Dengvaxia) وترخيصه في بعض البلدان. ومع ذلك، يمكن فقط حماية الأشخاص الذين لديهم دليل على الإصابة السابقة بحمى الضنك بواسطة هذا اللقاح.
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
فيروس
حمى الضنك
أعراض
الوقاية
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