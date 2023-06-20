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إلى محبي النوم... ما هي فوائد قيلولة النهار القصيرة؟

صحة وتغذية
2023-06-20 | 07:26
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إلى محبي النوم... ما هي فوائد قيلولة النهار القصيرة؟
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إلى محبي النوم... ما هي فوائد قيلولة النهار القصيرة؟

إلى محبي النوم... ما هي فوائد قيلولة النهار القصيرة؟

كشفت دراسة جديدة أجراها عدد من الباحثين في كلية لندن الجامعية UCL وجامعة الجمهورية في أوروغواي، أن أخذ قيلولة قصيرة أثناء النهار قد تساعد في حماية صحّة الدماغ مع تقدم العمر.

ومع أن الأبحاث السابقة كانت قد أشارت إلى أن القيلولة الطويلة يمكن أن تكون من الأعراض المبكرة لمرض الزهايمر، إلّا أن هذه الدراسة كشفت أن القيلولة يمكن أن تحسّن قدرة الناس على التعلم. 

ويقول الباحثون الآن إنهم وجدوا أدلة تشير إلى أن القيلولة قد تساعد في الحماية من "إنكماش" الدماغ، وهي عملية تحدث مع تقدم العمر وتتسارع لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الإدراك وأمراض التنكس العصبي، الأمر المرتبط بمشاكل في النوم.

ووجد الباحثون إرتباطًا بين القيلولة المعتادة أثناء النهار وحجم الدماغ الكلي الأكبر، مما قد يشير إلى أن القيلولة بانتظام توفر بعض الحماية ضد التنكس العصبي من خلال التعويض عن قلة النوم.

والجدير بالذكر أن الدراسة تستند إلى بيانات من البريطانيين فقط، كما أنّ المدة الدقيقة للقيلولة المرتبطة بالفوائد غير واضحة. 
 
 

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