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الصين تكتشف نوعين جديدين من كورونا في الخفافيش... كوفيد لم يتسرّب من المختبر؟

صحة وتغذية
2023-06-22 | 03:37
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الصين تكتشف نوعين جديدين من كورونا في الخفافيش... كوفيد لم يتسرّب من المختبر؟
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الصين تكتشف نوعين جديدين من كورونا في الخفافيش... كوفيد لم يتسرّب من المختبر؟

الصين تكتشف نوعين جديدين من كورونا في الخفافيش... كوفيد لم يتسرّب من المختبر؟

إكتشفت الصين نوعين من الفيروسات التاجية الجديدة الكامنة في الخفافيش، ويقوم علماء الفيروسات المموّلون من الدولة باستعراضهما كدليل على عدم تسرّب كوفيد من المختبر.

ويحمل النوعان الإنحراف الجيني نفسه والذي يُعتقد أنه يجعل السلالة المسببة للوباء معدية للغاية.

وقال باحثون مدعومون من المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن اكتشافهم "يعمق فهمنا لتنوع فيروسات كورونا"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل البريطاني.

ومن خلال مشاركة النتائج التي توصلوا إليها في مجلة علمية، وقع جدال حول أنها تشير "بقوة" إلى أن موقع انقسام السارس-CoV-2 "نشأ بشكل طبيعي وليس في مختبر".

لكن خبراء مستقلين قالوا إن الدراسة لا يمكن أن تتوصل إلى مثل هذا الاستنتاج لأن الفيروسات المكتشفة ليست في الواقع مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بكوفيد.

هذا ولم يتم إثبات قدرة أي من الفيروسين، المعروفين باسم CD35 و CD36 ، على إصابة البشر.

ويتطلب هذا الاحتمال "مزيدًا من التحقيق" ، وفقًا للباحثين ، الذين تم تمويلهم بشكل غير مباشر من قبل النظام الشيوعي للرئيس شي جين بينغ من خلال برنامج البحث والتطوير الوطني في الصين.

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