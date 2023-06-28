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ما هو أفضل سن للمرأة لإنجاب الأطفال؟

صحة وتغذية
2023-06-28 | 11:49
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ما هو أفضل سن للمرأة لإنجاب الأطفال؟
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ما هو أفضل سن للمرأة لإنجاب الأطفال؟

ما هو أفضل سن للمرأة لإنجاب الأطفال؟

عندما يتعلق الأمر بأفضل سن لإنجاب الأطفال ، فهناك فترة 9 سنوات تعتبر "الفترة الذهبية" للنساء.

هذا هو الاستنتاج الذي توصلت إليه دراسة أجريت على أكثر من 31000 ولادة ، والتي أظهرت أن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 23 و 32 عامًا كان لديهن أقل خطر للإصابة بعيوب خلقية لدى الجنين.

وكانت الأمهات المراهقات والنساء في أوائل العشرينات من العمر أكثر عرضة لولادة أطفال يعانون من عيوب في الجهاز العصبي المركزي، مما يؤثر على أشياء مثل نمو الدماغ والعمود الفقري، بينما ارتبطت حالات الحمل الناضجة بشكل وثيق بتشوهات الرأس والرقبة والعينين والآذان، وفق ما نقل موقع دايلي ميل البريطاني.
وقال الباحثون إن الأمهات الشابات غالبا ما يكنّ غير مستعدات للحمل ويتعين عليهن التعامل مع عوامل نمط الحياة غير الصحية مثل تعاطي المخدرات والكحول.

من جهة أخرى، تعرضت النساء الأكبر سناً لضغوط بيئية، مثل تلوث الهواء لفترة أطول، والتي يعتقد الفريق أنها قد تساهم في خطر إصابتهن بعيوب خلقية مختلفة لدى الجنين.
 

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