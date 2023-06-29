مادّة مسرطنة في المشروبات الغازية "الدايت"؟!

مادّة مسرطنة في المشروبات الغازية "الدايت"؟!



كشفت مصادر لوكالة رويترز أن "الوكالة الدولية لبحوث السرطان IARC"، ستُعلن الشهر المقبل أن مواد التحلية الإصطناعية المستخدمة في المشروبات الغازية "الدايت" قد تشكل خطراً محتملاً للإصابة بالسرطان.



وسيتم إدراج الأسبارتام، الذي دخل السوق في الثمانينيات، رسميًا على أنه مادّة مسرطنة محتملة للبشر في إعادة تصنيف منظمة الصحة العالمية، وفقًا لرويترز.



ويهدف حكم IARC إلى تقييم ما إذا كان هناك شيء ما يمثل خطرًا محتملاً أم لا، بناءً على جميع الأدلة المنشورة.



وكانت قد أكدت "لجنة منظمة الصحة العالمية JECFA" منذ عام 1981، إن الأسبارتام آمن للإستهلاك ضمن الحدود اليومية المقبولة.



وبدوره، قال متحدث باسم IARC إن نتائج كل من لجان IARC و JECFA كانت سرية حتى هذا الشهر.



لكنهم أضافوا أنهم "مكملون"، مع إستنتاج IARC الذي يمثل "الخطوة الأساسية الأولى لفهم السرطنة".



وتقوم لجنة الإضافات "بإجراء تقييم للمخاطر، والذي يحدد إحتمال حدوث نوع معين من الضرر، مثل السرطان، في ظل ظروف ومستويات معينة من التعرض".