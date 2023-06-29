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هذا الطعام قد يكون سببًا لعيش بعض الناس حتى المئة سنة!

صحة وتغذية
2023-06-29 | 10:01
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هذا الطعام قد يكون سببًا لعيش بعض الناس حتى المئة سنة!
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هذا الطعام قد يكون سببًا لعيش بعض الناس حتى المئة سنة!

هذا الطعام قد يكون سببًا لعيش بعض الناس حتى المئة سنة!

تعتبر عائلة البقوليات، التي تشمل الفاصوليا والبازلاء والعدس والحمص، من المأكولات الرئيسية لنظام غذائي صحّي، كما أنها مفيدة لكوكب الأرض أيضًا. لكن كيف يمكن أن تساعد البقوليات على العيش لفترة أطول؟ 

أكد المؤلف ورجل الأعمال دان بوتنر، الذي أمضى عقودًا في كتابة تقارير عن "المناطق الزرقاء"، وهي مجتمعات فريدة حول العالم حيث يعيش الناس حياة طويلة وصحية حتى 100 عام، أن سكان هذه المناطق يعتمدون نظاما غذائيا نباتيا يعتقد العلماء أنه يساهم في إطالة عمرهم. 

وجميع أفراد عائلة البقوليات مليئة بالعناصر الغذائية، بما في ذلك النحاس والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك والزنك والليسين وهو حمض أميني أساسي والكثير من البروتين والألياف.

وقال بيتنر: "تكافئكم الألياف بجراثيم أمعاء صحية وتقليل الالتهابات ووظيفة مناعية أفضل، مشيرًا إلى أن" 5 إلى 10 في المئة فقط من الأميركيين يحصلون على الألياف التي يحتاجون إليها. "

كما كشف بيتنر أن الفاصوليا من أكثر أنواع البقوليات التي تفيد الصحّة، وأن كل نوع من أنواعها له خصائص غذائية مختلفة، مؤكدًا أن الفاصوليا الحمراء تحتوي على ألياف أكثر من العديد من الأصناف الأخرى.

وأضاف أن "الفاصوليا مليئة بالبروتين النباتي ، وهو أكثر صحة لأنه يحتوي على عناصر غذائية أكثر وسعرات حرارية أقل من البروتين الحيواني".

وكانت قد وجدت دراسة أجريت عام 2001 أن تناول الفاصوليا 4 مرات في الأسبوع يقلل من أمراض القلب بنسبة 22 في المئة. ووجدت دراسة أخرى أجريت عام 2004 أن الناس عاشوا ما يقرب من 8 سنوات أخرى مقابل تناول 20 غرامًا من البقوليات.
 
 

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