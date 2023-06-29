الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
25
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
25
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هذا الطعام قد يكون سببًا لعيش بعض الناس حتى المئة سنة!
صحة وتغذية
2023-06-29 | 10:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
هذا الطعام قد يكون سببًا لعيش بعض الناس حتى المئة سنة!
هذا الطعام قد يكون سببًا لعيش بعض الناس حتى المئة سنة!
تعتبر عائلة البقوليات، التي تشمل الفاصوليا والبازلاء والعدس والحمص، من المأكولات الرئيسية لنظام غذائي صحّي، كما أنها مفيدة لكوكب الأرض أيضًا. لكن كيف يمكن أن تساعد البقوليات على العيش لفترة أطول؟
أكد المؤلف ورجل الأعمال دان بوتنر، الذي أمضى عقودًا في كتابة تقارير عن "المناطق الزرقاء"، وهي مجتمعات فريدة حول العالم حيث يعيش الناس حياة طويلة وصحية حتى 100 عام، أن سكان هذه المناطق يعتمدون نظاما غذائيا نباتيا يعتقد العلماء أنه يساهم في إطالة عمرهم.
وجميع أفراد عائلة البقوليات مليئة بالعناصر الغذائية، بما في ذلك النحاس والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك والزنك والليسين وهو حمض أميني أساسي والكثير من البروتين والألياف.
وقال بيتنر: "تكافئكم الألياف بجراثيم أمعاء صحية وتقليل الالتهابات ووظيفة مناعية أفضل، مشيرًا إلى أن" 5 إلى 10 في المئة فقط من الأميركيين يحصلون على الألياف التي يحتاجون إليها. "
كما كشف بيتنر أن الفاصوليا من أكثر أنواع البقوليات التي تفيد الصحّة، وأن كل نوع من أنواعها له خصائص غذائية مختلفة، مؤكدًا أن الفاصوليا الحمراء تحتوي على ألياف أكثر من العديد من الأصناف الأخرى.
وأضاف أن "الفاصوليا مليئة بالبروتين النباتي ، وهو أكثر صحة لأنه يحتوي على عناصر غذائية أكثر وسعرات حرارية أقل من البروتين الحيواني".
وكانت قد وجدت دراسة أجريت عام 2001 أن تناول الفاصوليا 4 مرات في الأسبوع يقلل من أمراض القلب بنسبة 22 في المئة. ووجدت دراسة أخرى أجريت عام 2004 أن الناس عاشوا ما يقرب من 8 سنوات أخرى مقابل تناول 20 غرامًا من البقوليات.
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
الطعام
عيش
الناس
المئة سنة
بقوليات
فاصوليا
التالي
مادّة مسرطنة في المشروبات الغازية "الدايت"؟!
ما هو أفضل سن للمرأة لإنجاب الأطفال؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-06-28
إطلاق لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية (CCLF) من باريس: لاستعادة السيادة نحو دولة المواطنة والعيش معاً
أخبار لبنان
2023-06-28
إطلاق لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية (CCLF) من باريس: لاستعادة السيادة نحو دولة المواطنة والعيش معاً
0
آخر الأخبار
2023-06-28
الشيخ أحمد الكردي في خطبة عيد الأضحى: أين هم المتصدرون في مشهد المسؤولية من أنين الناس وتعب الناس وعذابات الناس ألم يحن الوقت بعد أن يرجع كلّ مسؤول قادر الى صوابه؟
آخر الأخبار
2023-06-28
الشيخ أحمد الكردي في خطبة عيد الأضحى: أين هم المتصدرون في مشهد المسؤولية من أنين الناس وتعب الناس وعذابات الناس ألم يحن الوقت بعد أن يرجع كلّ مسؤول قادر الى صوابه؟
0
آخر الأخبار
2023-06-28
الشيخ أحمد الكردي في خطبة عيد الأضحى: السياسة الحقيقية هي مراعاة حقوق الناس وكرامة الشعب اللبناني أعظم من اي منصب أو طموح شخصي
آخر الأخبار
2023-06-28
الشيخ أحمد الكردي في خطبة عيد الأضحى: السياسة الحقيقية هي مراعاة حقوق الناس وكرامة الشعب اللبناني أعظم من اي منصب أو طموح شخصي
0
فنّ
2023-06-27
لجين عمران حاولت الإنتحار: "الله أعطاني فرصة جديدة للعيش"
فنّ
2023-06-27
لجين عمران حاولت الإنتحار: "الله أعطاني فرصة جديدة للعيش"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
07:24
مادّة مسرطنة في المشروبات الغازية "الدايت"؟!
صحة وتغذية
07:24
مادّة مسرطنة في المشروبات الغازية "الدايت"؟!
0
صحة وتغذية
2023-06-28
ما هو أفضل سن للمرأة لإنجاب الأطفال؟
صحة وتغذية
2023-06-28
ما هو أفضل سن للمرأة لإنجاب الأطفال؟
0
اخبار البرامج
2023-06-28
"بلا معلميّة ".. ماذا تفعلون اذا أردتم التوقّف عن التدخين؟
اخبار البرامج
2023-06-28
"بلا معلميّة ".. ماذا تفعلون اذا أردتم التوقّف عن التدخين؟
0
منوعات
2023-06-24
إكتشفوا "عن قرب" السبب خلف الألم الشديد الذي تسببه لدغة النحلة! (فيديو)
منوعات
2023-06-24
إكتشفوا "عن قرب" السبب خلف الألم الشديد الذي تسببه لدغة النحلة! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2023-01-03
كيف كانت الحركة التجارية لهذا العام؟ (نداء الوطن)
صحف اليوم
2023-01-03
كيف كانت الحركة التجارية لهذا العام؟ (نداء الوطن)
0
أخبار لبنان
2022-12-08
ميقاتي أدى مناسك العمرة
أخبار لبنان
2022-12-08
ميقاتي أدى مناسك العمرة
0
أخبار لبنان
2022-12-25
باسيل: عم نعمل كتير لقاءات ما عم تعرفوا فيها
أخبار لبنان
2022-12-25
باسيل: عم نعمل كتير لقاءات ما عم تعرفوا فيها
0
فنّ
2023-06-10
يورغو شلهوب ينشر فيديو لابنته... أصبحت شابة حسناء وأنيقة (فيديو)
فنّ
2023-06-10
يورغو شلهوب ينشر فيديو لابنته... أصبحت شابة حسناء وأنيقة (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من البحر الى النهر...هكذا يعيّد لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من البحر الى النهر...هكذا يعيّد لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
آخر مستجدات إمتحانات الشهادة الثانوية.. فهل تُلغى؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
آخر مستجدات إمتحانات الشهادة الثانوية.. فهل تُلغى؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
سلامة يرسل ردودا على تقرير Alvarez&Marshall
تقارير نشرة الاخبار
13:29
سلامة يرسل ردودا على تقرير Alvarez&Marshall
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
تعديلات جديدة على التعميم ١٥٨
تقارير نشرة الاخبار
13:24
تعديلات جديدة على التعميم ١٥٨
0
اقتصاد
13:19
صندوق النقد: لبنان في حالة محبطة جدا... وهذه آخر الارقام
اقتصاد
13:19
صندوق النقد: لبنان في حالة محبطة جدا... وهذه آخر الارقام
0
أخبار لبنان
13:01
بوحبيب للـLBCI: لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة دولية لتوضيح مصير المفقودين بسوريا
أخبار لبنان
13:01
بوحبيب للـLBCI: لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة دولية لتوضيح مصير المفقودين بسوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
12:55
سهرات لنجوم لبنان بعد غياب فرضته ظروف الازمة الإقتصادية وجائحة كورونا
تقارير نشرة الاخبار
12:55
سهرات لنجوم لبنان بعد غياب فرضته ظروف الازمة الإقتصادية وجائحة كورونا
0
تقارير نشرة الاخبار
12:55
الاندية السعودية في كرة القدم تواصل خطف نجوم الاندية الاوروبية
تقارير نشرة الاخبار
12:55
الاندية السعودية في كرة القدم تواصل خطف نجوم الاندية الاوروبية
0
تقارير نشرة الاخبار
12:54
غضبٌ يعمُ الشوارع الفرنسية بعد مقتل الشاب نائل على يد الشرطة
تقارير نشرة الاخبار
12:54
غضبٌ يعمُ الشوارع الفرنسية بعد مقتل الشاب نائل على يد الشرطة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
16:37
قتيلان بينهما مسلح في تبادل لإطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة في السعودية
أخبار دولية
16:37
قتيلان بينهما مسلح في تبادل لإطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة في السعودية
2
فنّ
04:57
دينا عازار تحتفل بعيد ميلادها مع هيلدا خليفة... كيف أصبحت بعد 28 عاماً على انتخابها ملكة جمال لبنان؟
فنّ
04:57
دينا عازار تحتفل بعيد ميلادها مع هيلدا خليفة... كيف أصبحت بعد 28 عاماً على انتخابها ملكة جمال لبنان؟
3
منوعات
07:09
إصابات وكسور وكدمات... إبن الـ10 أشهر قُتل على يد والدته وزوجها؟!
منوعات
07:09
إصابات وكسور وكدمات... إبن الـ10 أشهر قُتل على يد والدته وزوجها؟!
4
منوعات
06:16
خنقوا إبن الـ14 عاماً ثم علّقوا حجراً في رجله وألقوا به في قناة مائية والسبب: توك توك؟!
منوعات
06:16
خنقوا إبن الـ14 عاماً ثم علّقوا حجراً في رجله وألقوا به في قناة مائية والسبب: توك توك؟!
5
فنّ
06:43
كيف عايدت تيا ديب والدتها نوال الزغبي بعيد ميلادها؟ (صورة)
فنّ
06:43
كيف عايدت تيا ديب والدتها نوال الزغبي بعيد ميلادها؟ (صورة)
6
فنّ
05:17
أبو سليم يودّع صهره أسعد بحزن: "سلّم عالشباب يا عبدالله ولاحقينك"
فنّ
05:17
أبو سليم يودّع صهره أسعد بحزن: "سلّم عالشباب يا عبدالله ولاحقينك"
7
أخبار لبنان
09:17
صندوق النقد: أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء سياسي والدين العام قد يصل الى ما يقارب 550% بحلول 2027
أخبار لبنان
09:17
صندوق النقد: أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء سياسي والدين العام قد يصل الى ما يقارب 550% بحلول 2027
8
خبر عاجل
12:50
وزير الخارجية للـLBCI: لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة مستقلة ترعاها المنظمة الدولية مهمتها توضيح مصير المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا
خبر عاجل
12:50
وزير الخارجية للـLBCI: لبنان سيمتنع عن التصويت على مشروع قرار لإنشاء هيئة مستقلة ترعاها المنظمة الدولية مهمتها توضيح مصير المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More