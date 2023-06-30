أصيبت بها مادونا... ما هي أبرز أسباب "العدوى البكتيرية" وما هي أعراضها؟

أصيبت بها مادونا... ما هي أبرز أسباب "العدوى البكتيرية" وما هي أعراضها؟

إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي في اليومين الماضيين خبر إصابة الفنانة مادونا بـ"عدوى بكتيرية حادّة" استدعت إدخالها المستشفى لبضعة أيام وإرجاء جولة حفلاتها التي كان من المقرر أن تستهلها في كندا في منتصف تموز المقبل.



فما هي أبرز أسباب "العدوى البكتيرية" وما هي أعراضها؟



أوضحت الدكتورة اللبنانية نتالي عقيقي، المتخصصة في الطب الداخلي في مستشفى King’s College في لندن، في مقابلة خاصة مع موقع الـLBCI الإلكتروني، أن العدوى البكتيرية هي إلتهاب بكتيري حاد قد يتكوّن في حال حدوث إلتهاب في أي جزء من أجزاء جسم الإنسان دون معالجته من خلال أخذ أدوية مضادّة للإلتهاب. وقد يكون الإلتهاب في البول أو الجلد أو الرئتين أو الحلق وغيرها من المناطق.



وأكّدت الدكتورة عقيقي أن تجاهل وجود الإلتهاب في الجسم قد يتسبب في انتقاله إلى الدمّ لينتشر في كل أنحاء الجسم.



ما هي عوارض مضاعفات العدوى البكتيرية في حال تجاهلها؟



- إرتفاع في حرارة الجسم

- إنخفاض في ضغط الدم

- تسارع دقات القلب



ما الذي يسبب الإلتهابات البكتيرية؟



- التعرض لشخص مصاب بإنفلوانزا وإلتهاب رئوي

- عدم الإلتزام بالنظافة الشخصية

-التعرض المباشر لشخص يعاني من أعراض المرض مثل السعال وإلتهاب الحلق

- تعرض الجلد لجروح بالغة دون التعقيم



وفي النهاية، شدّدت الدكتورة نتالي عقيقي على ضرورة "عدم إهمال صحّة أجسامكم في حال حدوث إلتهاب وعدم التردد في إستشارة طبيبكم المختص".