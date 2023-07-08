أعطته شركة الأدوية علاجًا كيميائيًا "غير مرخص" أدّى الى وفاته... وهيئة الرقابة الصحية تفتح تحقيقًا بالحادث!

أعطته شركة الأدوية علاجًا كيميائيًا "غير مرخص" أدّى الى وفاته... وهيئة الرقابة الصحية تفتح تحقيقًا بالحادث!



أطلقت هيئة الرقابة الصحية في المملكة المتحدة تحقيقًا بعد أن أعطت شركة أدوية علاجًا كيميائيًا "غير مرخص" لمريض سرطان ما ادّى الى وفاته.



واعترفت شركة Sciensus ، التي توفر العلاج لحوالي 200 ألف مريض في المملكة المتحدة، بأنها أعطت نسخة غير مرخصة من دواء "كابازيتاكسيل" لسرطان البروستاتا لأربعة مرضى، توفي أحدهم وعولج الثلاثة الآخرون في المستشفى في نيسان.



وعرضت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) "أعمق تعاطفها" وتعهدت باتخاذ "أي تدابير تنظيمية ضرورية" لحماية المرضى.



وبدوره، قال متحدث باسم Sciensus: "حادثًا منفردًا في وحدة تصنيع الأدوية لدينا في نيسان أثر على 4 مرضى".

وأضاف: "نشعر بحزن عميق لأن أحد المرضى قد توفي منذ ذلك الحين ونود أن نقدم خالص تعازينا لأسرة المريض وأصدقائه"، مؤكدًا أن "الشركة تجري حاليًا تحقيقًا شاملاً في الحادث."