الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أعطته شركة الأدوية علاجًا كيميائيًا "غير مرخص" أدّى الى وفاته... وهيئة الرقابة الصحية تفتح تحقيقًا بالحادث!
صحة وتغذية
2023-07-08 | 02:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أعطته شركة الأدوية علاجًا كيميائيًا "غير مرخص" أدّى الى وفاته... وهيئة الرقابة الصحية تفتح تحقيقًا بالحادث!
أعطته شركة الأدوية علاجًا كيميائيًا "غير مرخص" أدّى الى وفاته... وهيئة الرقابة الصحية تفتح تحقيقًا بالحادث!
أطلقت هيئة الرقابة الصحية في المملكة المتحدة تحقيقًا بعد أن أعطت شركة أدوية علاجًا كيميائيًا "غير مرخص" لمريض سرطان ما ادّى الى وفاته.
واعترفت شركة Sciensus ، التي توفر العلاج لحوالي 200 ألف مريض في المملكة المتحدة، بأنها أعطت نسخة غير مرخصة من دواء "كابازيتاكسيل" لسرطان البروستاتا لأربعة مرضى، توفي أحدهم وعولج الثلاثة الآخرون في المستشفى في نيسان.
وعرضت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) "أعمق تعاطفها" وتعهدت باتخاذ "أي تدابير تنظيمية ضرورية" لحماية المرضى.
وبدوره، قال متحدث باسم Sciensus: "حادثًا منفردًا في وحدة تصنيع الأدوية لدينا في نيسان أثر على 4 مرضى".
وأضاف: "نشعر بحزن عميق لأن أحد المرضى قد توفي منذ ذلك الحين ونود أن نقدم خالص تعازينا لأسرة المريض وأصدقائه"، مؤكدًا أن "الشركة تجري حاليًا تحقيقًا شاملاً في الحادث."
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
شركة
أدوية
علاج كيميائي
سرطان
هيئة الرقابة الصحية
دراسة توضح... خطر الوفاة أعلى عند من يعانون السمنة المفرطة لا لدى ذوي الوزن الزائد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-27
أدوية السرطان تباع بالشنطة.. والأسعار خيالية!
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-27
أدوية السرطان تباع بالشنطة.. والأسعار خيالية!
0
أخبار لبنان
2023-07-06
ميقاتي في إطلاق "الخطة الوطنية لمكافحة السرطان 2023 - 2028": لانتخاب رئيس للجمهورية لوقف الاستغلال الطائفي
أخبار لبنان
2023-07-06
ميقاتي في إطلاق "الخطة الوطنية لمكافحة السرطان 2023 - 2028": لانتخاب رئيس للجمهورية لوقف الاستغلال الطائفي
0
أخبار لبنان
2023-07-05
عون: المنظومة الحاكمة تحاول إخفاء تقرير شركة التدقيق الجنائي لأنّه يدينها
أخبار لبنان
2023-07-05
عون: المنظومة الحاكمة تحاول إخفاء تقرير شركة التدقيق الجنائي لأنّه يدينها
0
فنّ
2023-07-05
هل يُلغى حفل عمرو دياب في بيروت؟.. محامي الشركة المنظّمة يوضح في بيان
فنّ
2023-07-05
هل يُلغى حفل عمرو دياب في بيروت؟.. محامي الشركة المنظّمة يوضح في بيان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-07-07
دراسة توضح... خطر الوفاة أعلى عند من يعانون السمنة المفرطة لا لدى ذوي الوزن الزائد
صحة وتغذية
2023-07-07
دراسة توضح... خطر الوفاة أعلى عند من يعانون السمنة المفرطة لا لدى ذوي الوزن الزائد
0
صحة وتغذية
2023-06-30
أصيبت بها مادونا... ما هي أبرز أسباب "العدوى البكتيرية" وما هي أعراضها؟ (خاص)
صحة وتغذية
2023-06-30
أصيبت بها مادونا... ما هي أبرز أسباب "العدوى البكتيرية" وما هي أعراضها؟ (خاص)
0
صحة وتغذية
2023-06-30
"يبطئ شيخوخة الخلايا عامين ونصف عام"... إليكم فوئد العيش قرب المساحات الخضراء!
صحة وتغذية
2023-06-30
"يبطئ شيخوخة الخلايا عامين ونصف عام"... إليكم فوئد العيش قرب المساحات الخضراء!
0
صحة وتغذية
2023-06-29
هذا الطعام قد يكون سببًا لعيش بعض الناس حتى المئة سنة!
صحة وتغذية
2023-06-29
هذا الطعام قد يكون سببًا لعيش بعض الناس حتى المئة سنة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
02:24
ميريام فارس تستمتع بوقتها على جزيرة بالمايوه.. وتلغي خاصيّة التعليقات (صور)
فنّ
02:24
ميريام فارس تستمتع بوقتها على جزيرة بالمايوه.. وتلغي خاصيّة التعليقات (صور)
0
صحة وتغذية
2023-06-18
مشهد مرعب... كيف يمكن أن يؤثر العمل من المنزل على أجسادنا؟! (صورة)
صحة وتغذية
2023-06-18
مشهد مرعب... كيف يمكن أن يؤثر العمل من المنزل على أجسادنا؟! (صورة)
0
منوعات
09:25
قتلت زوجها ورمت جثته في مكب النفايات... جريمة مروعة هزّت العراق ودوافها صادمة!
منوعات
09:25
قتلت زوجها ورمت جثته في مكب النفايات... جريمة مروعة هزّت العراق ودوافها صادمة!
0
فنّ
2023-06-10
هدية ماريتا الحلاني لزوجها بعد الزفاف... وما علاقة عاصي الحلاني؟
فنّ
2023-06-10
هدية ماريتا الحلاني لزوجها بعد الزفاف... وما علاقة عاصي الحلاني؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مهرجان الفلوكة في جبيل... كيف تبدو الصورة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مهرجان الفلوكة في جبيل... كيف تبدو الصورة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
فوز جديد لروجيه فغالي في المرحلة الثانية من بطولة لبنان لتسلق الهضبة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
فوز جديد لروجيه فغالي في المرحلة الثانية من بطولة لبنان لتسلق الهضبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مكتومو القيد من أب لبناني عددهم الى ازدياد... ومشروع قانون للمساهمة في حلّ قضيتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مكتومو القيد من أب لبناني عددهم الى ازدياد... ومشروع قانون للمساهمة في حلّ قضيتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مبادرة لإنارة مراكز صحية عبر الطاقة الشمسية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مبادرة لإنارة مراكز صحية عبر الطاقة الشمسية
0
امن وقضاء
13:04
هكذا قتل هيثم طوق في القرنة السوداء.. رصاصات قليلة ومتاريس واصابة قاتلة
امن وقضاء
13:04
هكذا قتل هيثم طوق في القرنة السوداء.. رصاصات قليلة ومتاريس واصابة قاتلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
مرفأ بيروت شكّل عبر الأزمنة سببًا لقيام المدينة وتطورها وشرياناً ربط الشرق بالغرب
تقارير نشرة الاخبار
13:03
مرفأ بيروت شكّل عبر الأزمنة سببًا لقيام المدينة وتطورها وشرياناً ربط الشرق بالغرب
0
تقارير نشرة الاخبار
12:54
لكل محبّي الـ wine tourism…تعرّفوا على هذا التطبيق
تقارير نشرة الاخبار
12:54
لكل محبّي الـ wine tourism…تعرّفوا على هذا التطبيق
0
تقارير نشرة الاخبار
12:51
جبيل تشهد مهرجاناً يحتفي بصناعة الفلوكة
تقارير نشرة الاخبار
12:51
جبيل تشهد مهرجاناً يحتفي بصناعة الفلوكة
0
تقارير نشرة الاخبار
12:50
أهلا بهالطلة من محمية غابة أرز تنورين
تقارير نشرة الاخبار
12:50
أهلا بهالطلة من محمية غابة أرز تنورين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
13:04
هكذا قتل هيثم طوق في القرنة السوداء.. رصاصات قليلة ومتاريس واصابة قاتلة
امن وقضاء
13:04
هكذا قتل هيثم طوق في القرنة السوداء.. رصاصات قليلة ومتاريس واصابة قاتلة
2
فنّ
02:24
ميريام فارس تستمتع بوقتها على جزيرة بالمايوه.. وتلغي خاصيّة التعليقات (صور)
فنّ
02:24
ميريام فارس تستمتع بوقتها على جزيرة بالمايوه.. وتلغي خاصيّة التعليقات (صور)
3
منوعات
11:15
شجار عنيف بين 5 سيدات وسط الشارع... لكم وجر وشد شعر والمارة يصوّرون! (فيديو)
منوعات
11:15
شجار عنيف بين 5 سيدات وسط الشارع... لكم وجر وشد شعر والمارة يصوّرون! (فيديو)
4
منوعات
15:03
خطأ كارثي لعامل نظافة أدى إلى تلف 20 سنة من العمل المخبري وملايين الدولارات... والسبب: إنزعج من صوت الثلاجة!
منوعات
15:03
خطأ كارثي لعامل نظافة أدى إلى تلف 20 سنة من العمل المخبري وملايين الدولارات... والسبب: إنزعج من صوت الثلاجة!
5
خبر عاجل
07:44
الشامي: بحاجة إلى حاكم جديد لمصرف لبنان..لكن على نواب الحاكم تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين
خبر عاجل
07:44
الشامي: بحاجة إلى حاكم جديد لمصرف لبنان..لكن على نواب الحاكم تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين
6
امن وقضاء
07:51
اصابة مطلق النار على مسجد في بر الياس اثناء توقيفه من قبل دورية للجيش
امن وقضاء
07:51
اصابة مطلق النار على مسجد في بر الياس اثناء توقيفه من قبل دورية للجيش
7
صحف اليوم
00:50
هذا ما أكدته مصادر النائب الأول لحاكم مصرف لبنان لـ"الجمهورية"
صحف اليوم
00:50
هذا ما أكدته مصادر النائب الأول لحاكم مصرف لبنان لـ"الجمهورية"
8
منوعات
12:25
"سمعنا صوت سيدة تصرخ في الداخل"... مداهمة وبلبلة وذعر والنتيجة: ببغاء؟!
منوعات
12:25
"سمعنا صوت سيدة تصرخ في الداخل"... مداهمة وبلبلة وذعر والنتيجة: ببغاء؟!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More